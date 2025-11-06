Cuál es el precio irresistible del Peugeot 208 para noviembre 2025

El Peugeot 208 sigue entre los autos más vendidos en Argentina, con precios actualizados, nuevas versiones y una combinación ideal entre diseño y eficiencia.

El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

El Peugeot 208 se consolida en noviembre de 2025 como uno de los autos más vendidos en Argentina, reafirmando su liderazgo en el segmento B. Este modelo, producido por Peugeot, destaca por su diseño moderno, tecnología avanzada y eficiencia en consumo, lo que lo mantiene como favorito entre los argentinos. Peugeot, auto, Argentina, autos.

En lo que va del año, el Peugeot 208 acumula más de 24.600 unidades patentadas, según datos de ACARA. Este rendimiento refleja la preferencia del público local por un auto confiable, accesible y con una estética joven, que combina rendimiento urbano y confort de marcha.

image El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina. El auto de la marca francesa se mantiene competitivo incluso en un mercado con precios en alza, impulsado por factores macroeconómicos. Sin embargo, su relación precio-producto y la disponibilidad en concesionarios de todo el país lo posicionan como una de las mejores alternativas dentro del segmento compacto.

Gracias a la producción regional y la eficiencia de la marca, el Peugeot 208 sigue atrayendo a compradores que buscan seguridad, conectividad y diseño europeo sin resignar precio. Por eso, este auto continúa en el podio de ventas de Argentina, reafirmando el sólido desempeño de Peugeot.

Precio del Peugeot 208 en noviembre 2025 208 Active MT AM26 – $29.120.000

208 Allure MT AM26 – $33.830.000

208 Allure AT AM26 – $35.880.000

208 Allure Pack T200 AM26 – $38.220.000

208 GT T200 AM26 – $40.290.000 image El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina. Estos valores oficiales posicionan al Peugeot 208 como uno de los autos con mejor equilibrio entre precio, tecnología y calidad en Argentina.