6 de noviembre de 2025 - 11:30

Cuál es el precio irresistible del Peugeot 208 para noviembre 2025

El Peugeot 208 sigue entre los autos más vendidos en Argentina, con precios actualizados, nuevas versiones y una combinación ideal entre diseño y eficiencia.

El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.
El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

asi seria la nueva pick up peugeot 504: la version 2026 del clasico utilitario argentino

Así sería la nueva pick up Peugeot 504: la versión 2026 del clásico utilitario argentino

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo peugeot 407: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Peugeot 407: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera

En lo que va del año, el Peugeot 208 acumula más de 24.600 unidades patentadas, según datos de ACARA. Este rendimiento refleja la preferencia del público local por un auto confiable, accesible y con una estética joven, que combina rendimiento urbano y confort de marcha.

image
El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

El auto de la marca francesa se mantiene competitivo incluso en un mercado con precios en alza, impulsado por factores macroeconómicos. Sin embargo, su relación precio-producto y la disponibilidad en concesionarios de todo el país lo posicionan como una de las mejores alternativas dentro del segmento compacto.

Gracias a la producción regional y la eficiencia de la marca, el Peugeot 208 sigue atrayendo a compradores que buscan seguridad, conectividad y diseño europeo sin resignar precio. Por eso, este auto continúa en el podio de ventas de Argentina, reafirmando el sólido desempeño de Peugeot.

Precio del Peugeot 208 en noviembre 2025

  • 208 Active MT AM26 – $29.120.000

  • 208 Allure MT AM26 – $33.830.000

  • 208 Allure AT AM26 – $35.880.000

  • 208 Allure Pack T200 AM26 – $38.220.000

  • 208 GT T200 AM26 – $40.290.000

    image
    El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

    El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

Estos valores oficiales posicionan al Peugeot 208 como uno de los autos con mejor equilibrio entre precio, tecnología y calidad en Argentina.

Características del Peugeot 208

El Peugeot 208 ofrece una gama versátil que se adapta a distintos perfiles de conductores. Desde la versión Active, con motor 1.6 nafta de 115 CV y caja manual de 5 marchas, hasta la GT T200, con motor 1.0 turbo de 120 CV y transmisión CVT, el auto combina eficiencia y potencia.

Todas las versiones incluyen seis airbags, control de estabilidad, anclajes ISOFIX, frenos ABS y distintos niveles de confort. En las variantes Allure y superiores, el auto incorpora pantalla táctil de 10”, Android Auto, Apple CarPlay y cámara de retroceso, sumando conectividad y seguridad a la experiencia de manejo.

image
El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

El Peugeot 208 lidera ventas y precios entre los autos compactos en Argentina.

La versión GT T200 se distingue por su carácter deportivo: tapizados en cuero, costuras verdes, faros full LED y sensores 360°. Estos detalles refuerzan la apuesta de Peugeot por ofrecer un auto urbano de alta gama, ideal para quienes buscan estilo y tecnología.

Con una propuesta integral, el Peugeot 208 reafirma en noviembre su lugar como uno de los autos más elegidos de Argentina, combinando prestaciones, diseño y precio competitivo en un solo modelo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este es el color que más eligen las personas con maldad.

No es el negro: este color es el que más usan las personas llenas de maldad

Por Alejo Zanabria
pan integral en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan integral en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
El verano se acerca y recetas como estas ayudan a combatir el calor.

Barritas heladas de yogur, ideales para los primeros calores del verano

Por Alejo Zanabria
no es para comer: usa mayonesa para limpiar lo que no sale con nada y te asombrara el resultado

No es para comer: usá mayonesa para limpiar lo que no sale con nada y te asombrará el resultado

Por Daniela Leiva