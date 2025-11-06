Cuál es el precio irresistible del Peugeot 208 para noviembre 2025

En lo que va del año, el Peugeot 208 acumula más de 24.600 unidades patentadas, según datos de ACARA. Este rendimiento refleja la preferencia del público local por un auto confiable, accesible y con una estética joven, que combina rendimiento urbano y confort de marcha.
El auto de la marca francesa se mantiene competitivo incluso en un mercado con precios en alza, impulsado por factores macroeconómicos. Sin embargo, su relación precio-producto y la disponibilidad en concesionarios de todo el país lo posicionan como una de las mejores alternativas dentro del segmento compacto.
Gracias a la producción regional y la eficiencia de la marca, el Peugeot 208 sigue atrayendo a compradores que buscan seguridad, conectividad y diseño europeo sin resignar precio. Por eso, este auto continúa en el podio de ventas de Argentina, reafirmando el sólido desempeño de Peugeot.
Precio del Peugeot 208 en noviembre 2025
208 Active MT AM26 – $29.120.000
208 Allure MT AM26 – $33.830.000
208 Allure AT AM26 – $35.880.000
208 Allure Pack T200 AM26 – $38.220.000
208 GT T200 AM26 – $40.290.000
Estos valores oficiales posicionan al Peugeot 208 como uno de los autos con mejor equilibrio entre precio, tecnología y calidad en Argentina.
Características del Peugeot 208
El Peugeot 208 ofrece una gama versátil que se adapta a distintos perfiles de conductores. Desde la versión Active, con motor 1.6 nafta de 115 CV y caja manual de 5 marchas, hasta la GT T200, con motor 1.0 turbo de 120 CV y transmisión CVT, el auto combina eficiencia y potencia.
Todas las versiones incluyen seis airbags, control de estabilidad, anclajes ISOFIX, frenos ABS y distintos niveles de confort. En las variantes Allure y superiores, el auto incorpora pantalla táctil de 10”, Android Auto, Apple CarPlay y cámara de retroceso, sumando conectividad y seguridad a la experiencia de manejo.
La versión GT T200 se distingue por su carácter deportivo: tapizados en cuero, costuras verdes, faros full LED y sensores 360°. Estos detalles refuerzan la apuesta de Peugeot por ofrecer un auto urbano de alta gama, ideal para quienes buscan estilo y tecnología.
Con una propuesta integral, el Peugeot 208 reafirma en noviembre su lugar como uno de los autos más elegidos de Argentina, combinando prestaciones, diseño y precio competitivo en un solo modelo.