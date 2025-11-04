4 de noviembre de 2025 - 12:40

Fiat Cronos: cuál es el precio inesperado con el que rompió noviembre

El Fiat Cronos vuelve a liderar entre los autos más vendidos en Argentina, con precios actualizados, equipamiento moderno y excelente relación costo-beneficio.

El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

ni 20 ni 60 km/h: a que velocidad se recomienda circular en ciudad para evitar el desgaste del freno

Ni 20 ni 60 km/h: a qué velocidad se recomienda circular en ciudad para evitar el desgaste del freno

Por Andrés Aguilera
asi seria la nueva pick up peugeot 504: la version 2026 del clasico utilitario argentino

Así sería la nueva pick up Peugeot 504: la versión 2026 del clásico utilitario argentino

Por Andrés Aguilera

En un contexto de inflación y ajustes cambiarios, la automotriz Fiat logró mantener al Cronos entre las opciones más convenientes del mercado. Mientras otros autos 0 km aumentaron su valor por encima de los $40 millones, el Cronos se destaca por ofrecer un equilibrio entre rendimiento y accesibilidad, lo que explica su permanencia en el podio de ventas. Fiat, autos, Argentina, automotor.

image
El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

El éxito del Fiat Cronos también se debe a su producción local y al respaldo de Stellantis, que garantiza disponibilidad, repuestos y financiamiento accesible. Según los últimos reportes de patentamientos, este auto argentino mantiene un ritmo estable de ventas en todo el país, especialmente en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Fiat, autos, Argentina, automotor.

Además, su presencia en concesionarios con planes de financiación competitivos y entregas rápidas refuerza el atractivo del modelo frente a sus principales competidores, como Toyota Yaris y Peugeot 208, que han registrado aumentos más pronunciados. De esta forma, el Fiat Cronos consolida su posición como un referente de calidad-precio. Fiat, autos, Argentina, automotor.

image
El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

Precio del Fiat Cronos en noviembre 2025

Según el nuevo listado oficial de Stellantis, estos son los valores actualizados del auto en el mercado argentino:

  • LIKE 1.3 GSE: $28.450.000

  • DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $33.190.000

  • DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $33.480.000

  • PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.250.000

Estos precios confirman que el Fiat Cronos continúa siendo uno de los autos más accesibles de su segmento en Argentina, manteniendo su atractivo por la relación precio-producto. Fiat, autos, Argentina, automotor.

Características del Fiat Cronos

El Fiat Cronos equipa un motor 1.3 GSE de 99 CV, con opciones de caja manual de 5 marchas o automática CVT, brindando un manejo eficiente y confiable. Su baúl de 525 litros lo posiciona como uno de los más amplios del segmento, ideal para uso familiar o viajes largos.

image
El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

En su interior, el auto ofrece pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, frenos ABS + EBD, control de estabilidad, airbags frontales y climatizador manual. Además, Fiat permite personalizar el modelo con distintos packs de equipamiento, adaptándolo a cada tipo de conductor.

Con esta combinación de seguridad, confort y valor competitivo, el Fiat Cronos reafirma en noviembre de 2025 su liderazgo absoluto entre los autos nacionales, consolidando a Fiat como una de las marcas más fuertes del mercado automotor argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

honda confirmo el nuevo precio de la wave 100s

Honda confirmó el nuevo precio de la Wave 100S

Por Andrés Aguilera
toyota confirmo el nuevo precio del yaris

Toyota confirmó el nuevo precio del Yaris

Por Andrés Aguilera
renault confirmo el precio actual del kardian

Renault confirmó el precio actual del Kardian

Por Andrés Aguilera
un iconico hatchback de los anos 2000 ha sido visto por primera vez y sera el modelo mas pequeno de la marca

Un icónico hatchback de los años 2000 ha sido visto por primera vez y será el modelo más pequeño de la marca

Por Andrés Aguilera