Fiat Cronos: cuál es el precio inesperado con el que rompió noviembre

En un contexto de inflación y ajustes cambiarios, la automotriz Fiat logró mantener al Cronos entre las opciones más convenientes del mercado. Mientras otros autos 0 km aumentaron su valor por encima de los $40 millones, el Cronos se destaca por ofrecer un equilibrio entre rendimiento y accesibilidad, lo que explica su permanencia en el podio de ventas. Fiat, autos, Argentina, automotor.
El éxito del Fiat Cronos también se debe a su producción local y al respaldo de Stellantis, que garantiza disponibilidad, repuestos y financiamiento accesible. Según los últimos reportes de patentamientos, este auto argentino mantiene un ritmo estable de ventas en todo el país, especialmente en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Fiat, autos, Argentina, automotor.
Además, su presencia en concesionarios con planes de financiación competitivos y entregas rápidas refuerza el atractivo del modelo frente a sus principales competidores, como Toyota Yaris y Peugeot 208, que han registrado aumentos más pronunciados. De esta forma, el Fiat Cronos consolida su posición como un referente de calidad-precio. Fiat, autos, Argentina, automotor.
Precio del Fiat Cronos en noviembre 2025
Según el nuevo listado oficial de Stellantis, estos son los valores actualizados del auto en el mercado argentino:
LIKE 1.3 GSE: $28.450.000
DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $33.190.000
DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $33.480.000
PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.250.000
Estos precios confirman que el Fiat Cronos continúa siendo uno de los autos más accesibles de su segmento en Argentina, manteniendo su atractivo por la relación precio-producto. Fiat, autos, Argentina, automotor.
Características del Fiat Cronos
El Fiat Cronos equipa un motor 1.3 GSE de 99 CV, con opciones de caja manual de 5 marchas o automática CVT, brindando un manejo eficiente y confiable. Su baúl de 525 litros lo posiciona como uno de los más amplios del segmento, ideal para uso familiar o viajes largos.
En su interior, el auto ofrece pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, frenos ABS + EBD, control de estabilidad, airbags frontales y climatizador manual. Además, Fiat permite personalizar el modelo con distintos packs de equipamiento, adaptándolo a cada tipo de conductor.
Con esta combinación de seguridad, confort y valor competitivo, el Fiat Cronos reafirma en noviembre de 2025 su liderazgo absoluto entre los autos nacionales, consolidando a Fiat como una de las marcas más fuertes del mercado automotor argentino.