Fiat Cronos: cuál es el precio inesperado con el que rompió noviembre

El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina.

El Fiat Cronos se mantiene como uno de los autos más vendidos en Argentina durante noviembre de 2025, consolidando su dominio en el segmento de sedanes compactos. Fabricado en la planta cordobesa de Fiat, este modelo combina diseño, tecnología, bajo consumo y un precio competitivo, posicionándose como la elección preferida por los conductores argentinos. Fiat, autos, Argentina, automotor.

En un contexto de inflación y ajustes cambiarios, la automotriz Fiat logró mantener al Cronos entre las opciones más convenientes del mercado. Mientras otros autos 0 km aumentaron su valor por encima de los $40 millones, el Cronos se destaca por ofrecer un equilibrio entre rendimiento y accesibilidad, lo que explica su permanencia en el podio de ventas. Fiat, autos, Argentina, automotor.

image El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina. El éxito del Fiat Cronos también se debe a su producción local y al respaldo de Stellantis, que garantiza disponibilidad, repuestos y financiamiento accesible. Según los últimos reportes de patentamientos, este auto argentino mantiene un ritmo estable de ventas en todo el país, especialmente en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Fiat, autos, Argentina, automotor.

Además, su presencia en concesionarios con planes de financiación competitivos y entregas rápidas refuerza el atractivo del modelo frente a sus principales competidores, como Toyota Yaris y Peugeot 208, que han registrado aumentos más pronunciados. De esta forma, el Fiat Cronos consolida su posición como un referente de calidad-precio. Fiat, autos, Argentina, automotor.

image El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina. Precio del Fiat Cronos en noviembre 2025 Según el nuevo listado oficial de Stellantis, estos son los valores actualizados del auto en el mercado argentino:

LIKE 1.3 GSE: $28.450.000

DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $33.190.000

DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $33.480.000

PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.250.000 Estos precios confirman que el Fiat Cronos continúa siendo uno de los autos más accesibles de su segmento en Argentina, manteniendo su atractivo por la relación precio-producto. Fiat, autos, Argentina, automotor. Características del Fiat Cronos El Fiat Cronos equipa un motor 1.3 GSE de 99 CV, con opciones de caja manual de 5 marchas o automática CVT, brindando un manejo eficiente y confiable. Su baúl de 525 litros lo posiciona como uno de los más amplios del segmento, ideal para uso familiar o viajes largos. image El Fiat Cronos lidera ventas y precios entre los autos más elegidos en Argentina. En su interior, el auto ofrece pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, frenos ABS + EBD, control de estabilidad, airbags frontales y climatizador manual. Además, Fiat permite personalizar el modelo con distintos packs de equipamiento, adaptándolo a cada tipo de conductor. Con esta combinación de seguridad, confort y valor competitivo, el Fiat Cronos reafirma en noviembre de 2025 su liderazgo absoluto entre los autos nacionales, consolidando a Fiat como una de las marcas más fuertes del mercado automotor argentino.