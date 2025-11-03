La Selección Argentina protagonizó una histórica remontada en el arranque del Mundial Sub-17 de Qatar

La Selección argentina juvenil debutó con el pie derecho en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, tras vencer 3-2 a Bélgica, en un partido que tuvo todos los condimentos y emociones. De esta forma, el elenco dirigido por Diego Placente se posiciona en lo más alto del Grupo D junto a Túnez, que derrotó 2-0 a Fiyi.
Este duelo disputado en el complejo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, contó con las anotaciones de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y de Felipe Esquivel.
Así fue la victoria de la Selección Argentina Sub 17
Argentina se puso en ventaja a los 36 minutos con un gol de Ramiro Tulián, lo que generó expectativa en el combinado nacional. Sin embargo, Bélgica reaccionó y alcanzó el empate antes del descanso, cuando Arthur De Kimpe anotó en el tiempo de descuento del primer tiempo (45'+4).
En la segunda parte, Bélgica tomó el mando con el tanto de Stan Naert en el minuto 59. Pero Argentina no se dejó abatir y construyó su remontada: Facundo Jainikoski niveló el juego al minuto 69 y Felipe Esquivel completó la remontada al minuto 72, estableciendo el definitivo 3-2.
Claves del triunfo argentino
El equipo dirigido por Diego Placente mostró carácter para sobreponerse a la adversidad, y logró consolidar la victoria mediante una combinación de presión, relevos rápidos y cambio de ritmo en el tramo final. Bélgica, por su parte, había dejado buenas sensaciones hasta el minuto 59, pero no logró sostener la ventaja ante el dominio argentino, que en términos de posesión fue superior, con un 54% frente a 46% para Bélgica.
Este triunfo coloca a Argentina en una posición de privilegio para avanzar de ronda, aunque el camino sigue siendo complejo. Con la victoria, los jóvenes argentinos suman sus primeros tres puntos y envían un mensaje claro a los otros contendientes del grupo. Bélgica, con esta derrota, deberá recomponerse rápidamente si quiere mantenerse en la lucha.
Si bien restan aún partidos decisivos en esta fase de grupo, pero Argentina deberá mantener el nivel de concentración, mejorar la gestión de los momentos críticos y sustentar la capacidad de cierre que demostró. Mientras, el liderazgo del cuerpo técnico y el compromiso del plantel serán fundamentales para sostener el impulso generado en Doha.