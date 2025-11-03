La Selección Argentina protagonizó una histórica remontada en el arranque del Mundial Sub-17 de Qatar

Con goles estratégicos, esfuerzo colectivo y una gran capacidad de reacción, los dirigidos por Diego Placente arrancaron la competición con el pie derecho.

La Selección argentina juvenil debutó con el pie derecho en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, tras vencer 3-2 a Bélgica, en un partido que tuvo todos los condimentos y emociones. De esta forma, el elenco dirigido por Diego Placente se posiciona en lo más alto del Grupo D junto a Túnez, que derrotó 2-0 a Fiyi.

Este duelo disputado en el complejo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, contó con las anotaciones de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y de Felipe Esquivel.

image Así fue la victoria de la Selección Argentina Sub 17 Argentina se puso en ventaja a los 36 minutos con un gol de Ramiro Tulián, lo que generó expectativa en el combinado nacional. Sin embargo, Bélgica reaccionó y alcanzó el empate antes del descanso, cuando Arthur De Kimpe anotó en el tiempo de descuento del primer tiempo (45'+4).

En la segunda parte, Bélgica tomó el mando con el tanto de Stan Naert en el minuto 59. Pero Argentina no se dejó abatir y construyó su remontada: Facundo Jainikoski niveló el juego al minuto 69 y Felipe Esquivel completó la remontada al minuto 72, estableciendo el definitivo 3-2.

Claves del triunfo argentino El equipo dirigido por Diego Placente mostró carácter para sobreponerse a la adversidad, y logró consolidar la victoria mediante una combinación de presión, relevos rápidos y cambio de ritmo en el tramo final. Bélgica, por su parte, había dejado buenas sensaciones hasta el minuto 59, pero no logró sostener la ventaja ante el dominio argentino, que en términos de posesión fue superior, con un 54% frente a 46% para Bélgica.