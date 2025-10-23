23 de octubre de 2025 - 10:47

Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina Sub 17

Se develó la lista de 21 jugadores para el Mundial Qatar Sub 17 que tendrá a la Selección Argentina debutando frente a Bélgica el próximo 3 de noviembre.

Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17

Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17

Por Cristian Reta

El DT de las juveniles designó a los 21 jóvenes que integrarán el combinado nacional durante esta Copa del Mundo en Qatar, cuyo debut será el mismo lunes 3 de noviembre, ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.

De la lista final, el cuadro que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors con cinco jóvenes deportistas: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.

Además, hay solo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y el alemán nacionalizado argentino, Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga.

Por otra parte, hay que mencionar a un puñado de jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria final, como son los casos de: Francisco Baridó, Tomás Parmo, Alex Verón, Juan Cruz Meza y Matías Acevedo.

image
Tom&aacute;s Parmo, una de las llamativas ausencias de la Sub 17

Los 21 jugadores de la Selección Argentina convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar

Arqueros:

  • José Castelau (Real Madrid de España)
  • Juan Manuel Centurión (Independiente)
  • Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores:

  • Fernando Closter (Independiente)
  • Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
  • Simón Escobar (Vélez Sarsfield)
  • Matías Satas (Boca Juniors)
  • Mateo Martínez (Racing Club)
  • Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
  • Misael Zalazar (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas:

  • Alejandro Tello (Racing Club)
  • Santiago Espíndola (River Plate)
  • Felipe Pujol (Vélez Sarsfield)
  • Jerónimo Gómez Mattar (Newell's Old Boys)
  • Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros:

  • Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach de Alemania)
  • Felipe Esquivel (River Plate)
  • Thomas De Martis (Lanús)
  • Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
