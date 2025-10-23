Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina Sub 17

Tras el subcampeonato del Mundial Sub 20, Diego Placente tomó las riendas del Sub 17 y, en las últimas horas, reveló la lista de 21 jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar, a partir del 3 de noviembre.
El DT de las juveniles designó a los 21 jóvenes que integrarán el combinado nacional durante esta Copa del Mundo en Qatar, cuyo debut será el mismo lunes 3 de noviembre, ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.
De la lista final, el cuadro que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors con cinco jóvenes deportistas: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.
Además, hay solo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y el alemán nacionalizado argentino, Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga.
Por otra parte, hay que mencionar a un puñado de jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria final, como son los casos de: Francisco Baridó, Tomás Parmo, Alex Verón, Juan Cruz Meza y Matías Acevedo.