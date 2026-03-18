Crisis en Chelsea: Enzo Fernández pone en duda su futuro y el club exige un récord de 144 millones

El mediocampista argentino tiene contrato hasta 2032, pero la eliminación de la Champions League ante el PSG aceleró los rumores sobre su salida definitiva.

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea parece haber entrado en una cuenta regresiva inesperada. Tras la dura eliminación en la Champions League a manos del PSG, el volante de la Selección Argentina evitó garantizar su permanencia en Londres más allá del próximo Mundial, desatando una tormenta interna en Stamford Bridge.

La decepción caló hondo en el mediocampista después del abultado marcador global de 8-2 frente a los franceses. Sustituido en el complemento y bajo el foco de las críticas de la hinchada local, Fernández no ocultó su malestar ante los medios. Aunque su vínculo con el club inglés se extiende hasta junio de 2032, sus declaraciones post-partido encendieron las alarmas de los principales mercados europeos.

Embed Enzo Fernandez was ask about his future at Chelsea



Can you guarantee you’re gonna stay at Chelsea for future?



Enzo Fernández : “I don’t know, there are 8 games left and the FA Cup. There’s the World Cup and then we’ll see”, told ESPN Argentina.



pic.twitter.com/msV2DhrYrB — Speedline (@speedlinexx) March 18, 2026 El precio récord para una salida forzada Ante la posibilidad de que el jugador presione por un traspaso, la directiva de los Blues ya fijó condiciones económicas extremas. Según trascendió en la prensa británica, el club no aceptará negociar por una cifra inferior a los 144 millones de euros. Este monto no es casual: representa el récord absoluto de transferencias en Gran Bretaña, actualmente marcado por el fichaje de Alexander Isak con el Liverpool.

Que el Chelsea considere exigir una suma muy superior a los 90 millones de euros que cotiza actualmente el jugador en el mercado tiene una explicación financiera directa. La institución realizó un gasto masivo de 121 millones de euros para incorporarlo desde el Benfica tras el Mundial de Qatar. Al fijar un piso de 144 millones, el club busca no solo recuperar la inversión original, sino también blindar a su activo ante el interés de terceros o convertirlo en la venta más cara de la historia de la Premier League.

Enzo Fernández Enzo Fernández, figura del Chelsea y de la Selección Argentina. Gigantes europeos al acecho A pesar de que el club no tiene una intención inicial de desprenderse de una de sus máximas figuras, el interés de otros equipos importantes no es nuevo. Clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el propio PSG ya han mostrado interés en el mediocampista en el pasado, y podrían volver a la carga si el jugador confirma su intención de salir.