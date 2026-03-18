18 de marzo de 2026 - 13:54

Crisis en Chelsea: Enzo Fernández pone en duda su futuro y el club exige un récord de 144 millones

El mediocampista argentino tiene contrato hasta 2032, pero la eliminación de la Champions League ante el PSG aceleró los rumores sobre su salida definitiva.

Enzo Fernández no garantiza seguir en Chelsea y ya hay tres gigantes interesados.

Enzo Fernández no garantiza seguir en Chelsea y ya hay tres gigantes interesados.

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Por Francisco Moreno

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea parece haber entrado en una cuenta regresiva inesperada. Tras la dura eliminación en la Champions League a manos del PSG, el volante de la Selección Argentina evitó garantizar su permanencia en Londres más allá del próximo Mundial, desatando una tormenta interna en Stamford Bridge.

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La decepción caló hondo en el mediocampista después del abultado marcador global de 8-2 frente a los franceses. Sustituido en el complemento y bajo el foco de las críticas de la hinchada local, Fernández no ocultó su malestar ante los medios. Aunque su vínculo con el club inglés se extiende hasta junio de 2032, sus declaraciones post-partido encendieron las alarmas de los principales mercados europeos.

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El precio récord para una salida forzada

Ante la posibilidad de que el jugador presione por un traspaso, la directiva de los Blues ya fijó condiciones económicas extremas. Según trascendió en la prensa británica, el club no aceptará negociar por una cifra inferior a los 144 millones de euros. Este monto no es casual: representa el récord absoluto de transferencias en Gran Bretaña, actualmente marcado por el fichaje de Alexander Isak con el Liverpool.

Que el Chelsea considere exigir una suma muy superior a los 90 millones de euros que cotiza actualmente el jugador en el mercado tiene una explicación financiera directa. La institución realizó un gasto masivo de 121 millones de euros para incorporarlo desde el Benfica tras el Mundial de Qatar. Al fijar un piso de 144 millones, el club busca no solo recuperar la inversión original, sino también blindar a su activo ante el interés de terceros o convertirlo en la venta más cara de la historia de la Premier League.

Enzo Fernández
Enzo Fernández, figura del Chelsea y de la Selección Argentina.

Enzo Fernández, figura del Chelsea y de la Selección Argentina.

Gigantes europeos al acecho

A pesar de que el club no tiene una intención inicial de desprenderse de una de sus máximas figuras, el interés de otros equipos importantes no es nuevo. Clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el propio PSG ya han mostrado interés en el mediocampista en el pasado, y podrían volver a la carga si el jugador confirma su intención de salir.

Por ahora, el volante prefiere enfocarse en el cierre de la temporada en Inglaterra, donde todavía le restan ocho partidos de liga y la definición de la FA Cup. No obstante, el "después se verá" que pronunció en Stamford Bridge tras la eliminación europea resuena con fuerza en los despachos de Londres. La incertidumbre sobre su destino final solo parece tener una fecha de resolución definitiva: el cierre de la próxima cita mundialista.

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