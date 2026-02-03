3 de febrero de 2026 - 17:36

El elogio del DT del Chelsea para Enzo Fernández: "Le da otra calidad y liderazgo al equipo"

Enzo Fernández es referente en el conjunto Blue y su entrenador no dejó pasar la oportunidad para elogiarlo luego del triunfo agónico contra el West Ham.

Enzo junto a su nuevo entrenador, Liam Rosenior.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El ex River marcó el gol decisivo en la épica victoria 3-2 del Chelsea ante el West Ham al minuto 92 y, en lo que va de la temporada 2025/26 de la Premier League, acumula 8 goles y 2 asistencias en 23 partidos como titular, consolidándose como uno de los mediocampistas más influyentes del equipo. Con 46 remates y una constante participación ofensiva, Enzo Fernández también se destaca por su compromiso defensivo, lo que lo convierte en un volante completo en una de las ligas más competitivas del mundo.

El mediocampista del Chelsea es llenado de elogios por su DT

Además de ser el jugador con más presencias y rendimiento en la mayoría de partidos del conjunto londinense, es el que más intensidad le aplica al juego y eso lo sienten los seguidores del Chelsea, porque el jugador de la Selección Argentinaes el más ovacionado por la entrega y Rosenior, actual entrenador del argentino, lo destacó "Enzo tiene una capacidad atlética rara; es un don, se puede recuperar realmente rápido y cubre una distancia impresionante".

Además, el futbolista es uno de los que más se amolda al nuevo DT que hace un mes llegó desde el Estrasburgo, por ello también mencionó que el número 8 es muy colaborativo y que le da otro toque al grupo 'Le da otra calidad y liderazgo al equipo, y disfruto mucho de poder estar trabajando con él'".

El volante del Chelsea es de los habituales titulares desde la llegada del t&eacute;cnico ingl&eacute;s.

El volante del Chelsea es de los habituales titulares desde la llegada del técnico inglés.

Enzo Fernández, de los pocos indiscutidos

Sin importar el DT, el ex River y Defensa y Justicia destaca por su polifuncionalidad, cualidad que ya resaltaba Enzo Maresca cuando lo eligió como su capitán en Chelsea. Ahora, bajo el mando de Rosenior, su liderazgo y entrega parecen inalterables, manteniéndose como la pieza central del equipo y el jugador más ovacionado por la hinchada.

