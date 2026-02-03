El elogio del DT del Chelsea para Enzo Fernández: "Le da otra calidad y liderazgo al equipo"

Enzo Fernández es referente en el conjunto Blue y su entrenador no dejó pasar la oportunidad para elogiarlo luego del triunfo agónico contra el West Ham.

Por la Premier League, el Chelsea venció 3 a 2 al West Ham en la última jugada del partido. Enzo Fernández, campeón del mundo y capitán, marcó el gol decisivo con festejo icónico y ratificó su liderazgo. Con la llegada de Liam Rosenior, el argentino es el único titular indiscutido y eje del nuevo proyecto del equipo londinense esta temporada.

El ex River marcó el gol decisivo en la épica victoria 3-2 del Chelsea ante el West Ham al minuto 92 y, en lo que va de la temporada 2025/26 de la Premier League, acumula 8 goles y 2 asistencias en 23 partidos como titular, consolidándose como uno de los mediocampistas más influyentes del equipo. Con 46 remates y una constante participación ofensiva, Enzo Fernández también se destaca por su compromiso defensivo, lo que lo convierte en un volante completo en una de las ligas más competitivas del mundo.

GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA LA REMONTADA Y TRIUNFO AGÓNICO DE CHELSEA.



SIEMPRE ENZO. pic.twitter.com/Lrt3dHDuhl — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 31, 2026



SIEMPRE ENZO. pic.twitter.com/Lrt3dHDuhl — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 31, 2026 El mediocampista del Chelsea es llenado de elogios por su DT Además de ser el jugador con más presencias y rendimiento en la mayoría de partidos del conjunto londinense, es el que más intensidad le aplica al juego y eso lo sienten los seguidores del Chelsea, porque el jugador de la Selección Argentinaes el más ovacionado por la entrega y Rosenior, actual entrenador del argentino, lo destacó "Enzo tiene una capacidad atlética rara; es un don, se puede recuperar realmente rápido y cubre una distancia impresionante".

Además, el futbolista es uno de los que más se amolda al nuevo DT que hace un mes llegó desde el Estrasburgo, por ello también mencionó que el número 8 es muy colaborativo y que le da otro toque al grupo 'Le da otra calidad y liderazgo al equipo, y disfruto mucho de poder estar trabajando con él'".

image El volante del Chelsea es de los habituales titulares desde la llegada del técnico inglés. Gentileza Enzo Fernández, de los pocos indiscutidos Sin importar el DT, el ex River y Defensa y Justicia destaca por su polifuncionalidad, cualidad que ya resaltaba Enzo Maresca cuando lo eligió como su capitán en Chelsea. Ahora, bajo el mando de Rosenior, su liderazgo y entrega parecen inalterables, manteniéndose como la pieza central del equipo y el jugador más ovacionado por la hinchada.