De Boca Predio a Europa, un jugador juvenil y la patria potestad vuelven a ser noticia

Fabrizio Romano informó que en las formativas de Boca hubo una baja, la de Milton Pereyra, quien se irá al Napoli de Italia. El delantero centro, surgido del Xeneize. Cabe aclarar que tenía el acuerdo con el club italiano cerrado desde hace semanas, pero se oficializó este martes.
¿Quién es Milton Pereyra y cuál es la sanción por este movimiento?
Milton Pereyra llegó a Boca en el año 2015 y hasta este momento siempre tuvo rodaje. Su arribo al club se produjo con apenas 8 años, por lo que sabe lo que es vestir la azul y oro. Además, era uno de los alcanzapelotas en varios partidos de la Primera División. Actualmente jugaba en la Sexta de Boca.
Ahora, el delantero centro deberá enfrentar un duro castigo y el futbolista no podrá jugar para las selecciones juveniles debido a esta transferencia, ya que el club que lo formó, Boca Juniors, no recibiría un monto en un acuerdo formal con Napoli y el jugador se fue por patria potestad. Este tipo de pases la AFA los castiga duramente.
Boca es una vez más, la víctima de la patria potestad
La salida de juveniles por patria potestad vuelve a sacudir al fútbol argentino. Tras el caso de Luca Scarlato, de River al Parma, ahora Milton Pereyra deja Boca para jugar en el Napoli, sumándose a antecedentes como Santiago Ramos Mingo y Francisco Baridó. Un fenómeno que reabre el debate sobre la protección de los clubes formadores.