De Boca Predio a Europa, un jugador juvenil y la patria potestad vuelven a ser noticia

Un juvenil de Boca se fue a Italia por patria potestad y no podrá jugar en la Selección. El caso reaviva el escándalo reciente en el mundo River.

Fabrizio Romano informó que en las formativas de Boca hubo una baja, la de Milton Pereyra, quien se irá al Napoli de Italia. El delantero centro, surgido del Xeneize. Cabe aclarar que tenía el acuerdo con el club italiano cerrado desde hace semanas, pero se oficializó este martes.

No es un caso aislado, ya que hubo un escándalo con Luca Scarlato, jugador de River, que se fue al Parma rápidamente en medio de polémicas mediáticas e idas y vueltas entre dirigencias. Finalmente, el Parma se puso de acuerdo con la institución millonaria por el pase del jugador. Ahora habrá que ver el desarrollo de la nueva novela del juvenil de la Ribera a Nápoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2018709776088059950&partner=&hide_thread=false Napoli have completed all formal documents for Milton Pereyra deal as 17 year old talent joins from Boca Jrs.



Agreement in place with the player and his camp since long time ago, now all formally done.



Joins Primavera squad as Pereyra wanted Napoli. Here we go. pic.twitter.com/tpJe4jhnil — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2026 ¿Quién es Milton Pereyra y cuál es la sanción por este movimiento? Milton Pereyra llegó a Boca en el año 2015 y hasta este momento siempre tuvo rodaje. Su arribo al club se produjo con apenas 8 años, por lo que sabe lo que es vestir la azul y oro. Además, era uno de los alcanzapelotas en varios partidos de la Primera División. Actualmente jugaba en la Sexta de Boca.

Ahora, el delantero centro deberá enfrentar un duro castigo y el futbolista no podrá jugar para las selecciones juveniles debido a esta transferencia, ya que el club que lo formó, Boca Juniors, no recibiría un monto en un acuerdo formal con Napoli y el jugador se fue por patria potestad. Este tipo de pases la AFA los castiga duramente.

image Boca es una vez más, la víctima de la patria potestad La salida de juveniles por patria potestad vuelve a sacudir al fútbol argentino. Tras el caso de Luca Scarlato, de River al Parma, ahora Milton Pereyra deja Boca para jugar en el Napoli, sumándose a antecedentes como Santiago Ramos Mingo y Francisco Baridó. Un fenómeno que reabre el debate sobre la protección de los clubes formadores.

Por ello, la AFA decidió intervenir en favor de los clubes que sufren este accionar. Luego del último movimiento en el mundo River, la postura fue tajante y los juveniles que se vayan al exterior mediante la patria potestad no serán convocados a las selecciones juveniles, como forma de proteger a los clubes que guían a los chicos en su camino como futbolistas profesionales. image