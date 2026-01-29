Enzo Fernández brilló en Nápoles y recordó a Maradona tras la clasificación del Chelsea

E l triunfo del Chelsea Football Club sobre el Napoli en la última jornada de la fase de grupos de la UEF A Champions League dejó un capítulo imborrable para el fútbol argentino. Enzo Fernández , mediocampista argentino, convirtió el primer gol del encuentro en el estadio Diego Armando Maradona , escenario que fue testigo de varias de las gestas más emotivas de su carrera. La victoria 3-2 aseguró la clasificación del conjunto inglés a los octavos de final y quedó marcada por el homenaje del futbolista a la figura máxima del fútbol nacional.

La noche de Nápoles tuvo un componente especial para Fernández. El ex jugador de River Plate abrió el marcador mediante un penal, sumando su cuarto tanto en enero y alcanzando los diez goles en la temporada. Este rendimiento lo consolidó como uno de los referentes del equipo inglés.

Chelsea cumplió con el objetivo en Nápoles y selló su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League, pero la noche tuvo un significado que excedió el resultado. En el estadio Diego Armando Maradona, Enzo Fernández fue protagonista dentro y fuera del campo: abrió el marcador en la victoria 3-2 ante el Napoli y volvió a expresar su vínculo emocional con la figura más grande del fútbol argentino.

El mediocampista campeón del mundo fue el encargado de ejecutar el penal que puso e n ventaja al conjunto inglés, un gol que no solo encaminó la clasificación, sino que también confirmó su gran presente individual. Con ese tanto, F ernández alcanzó los diez goles en la temporada y cerró enero con cuatro conquistas, números que lo posicionan como una pieza clave en el esquema del Chelsea.

El contexto amplificó el impacto del momento. Jugar en el estadio que lleva el nombre de Diego Maradona no fue una situación más para el ex River Plate . Tras el final del encuentro, el argentino utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción: destacó la importancia de la victoria y recordó al ídolo con palabras que rápidamente encontraron eco entre los hinchas. El propio club replicó la publicación, acompañada de imágenes simbólicas: el beso al césped y el gesto hacia el cielo, postales asociadas al legado de Maradona en Nápoles.

Un estadio mítico y una conexión especial

La conexión entre Fernández y el estadio volvió a quedar clara en sus declaraciones posteriores. En diálogo con ESPN, el volante remarcó la relevancia del escenario y el significado personal que tuvo disputar un partido decisivo allí. “Es un estadio mítico, especial para mí”, señaló, al tiempo que valoró el esfuerzo colectivo y la clasificación conseguida.

El legado de Diego y el futuro del Chelsea

El antiguo San Paolo es un emblema del fútbol mundial. Allí, Maradona construyó una de las etapas más gloriosas de su carrera, llevando al Napoli a conquistar títulos históricos y dejando una marca imborrable en la ciudad. Para Fernández, actuar en ese campo representó una experiencia que trascendió lo deportivo. “Siento una conexión con Diego, por lo que representa para nosotros y para el fútbol”, explicó el mediocampista, reforzando la idea de un legado que sigue vigente.

Desde lo estrictamente competitivo, el triunfo aseguró el avance del Chelsea a la próxima ronda del torneo continental. El equipo dirigido por Liam Rosenior aguardará ahora el sorteo que se realizará el viernes 30 de enero en Zúrich, donde conocerá a su rival en los octavos de final de la edición 2025/2026.

El rendimiento del argentino en la Champions va más allá de los goles. En lo que va de la temporada, sumó además dos asistencias y se consolidó como uno de los nombres propios del equipo inglés, tanto por su aporte ofensivo como por su influencia en el juego.

El calendario no da respiro para los Blues. El próximo compromiso será el sábado 31, cuando reciban al West Ham en Stamford Bridge. Actualmente, Chelsea ocupa el quinto lugar de la Premier League con 37 puntos, una posición que, por ahora, le asegura clasificación a la próxima Europa League.