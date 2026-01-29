Jannik Sinner fue cauteloso antes del cruce con Djokovic: "Ganarle es uno de los desafíos más difíciles"

El italiano, Jannik Sinner, reconoció la enorme dificultad de vencer al serbio y destacó la exigencia del duelo en Melbourne.

Jannik Sinner se prepara para una semifinal de alto vuelo en el Abierto de Australia.

Jannik Sinner, número 2 del mundo y vigente campeón del Australian Open, anticipó la dificultad de su próximo cruce ante Novak Djokovic, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, cuando estén frente a frente en semifinales en Melbourne. El italiano remarcó que imponerse al serbio en un Grand Slam es “uno de los desafíos más difíciles del tenis”.

El joven tenista describió el reto de enfrentar a Djokovic, especialmente en partidos al mejor de cinco sets, subrayando que el serbio combina experiencia, resistencia y un alto nivel competitivo incluso a sus 38 años. Sinner valoró el profesionalismo de Djokovic y admitió que competir contra alguien con esa trayectoria exige una concentración y preparación mental excepcionales.

image Además, Sinner destacó que conoce bien al rival y que cada enfrentamiento con Djokovic representa una batalla física y psicológica: “Ganar a Novak implica sostener un nivel altísimo durante horas y manejar cada momento con precisión”, explicó el italiano, consciente de que este tipo de encuentros suele definirse por detalles mínimos.

A pesar de la complejidad del choque, Sinner también valoró la oportunidad de medirse con un rival de tan alta jerarquía en una instancia tan avanzada de un Grand Slam, lo que para él representa un estímulo más que un obstáculo en su ascendente carrera.

image Cuando se enfrentan el italiano y el serbio por las semifinales del Australian Open El cruce entre Sinner y Djokovic aparece como uno de los partidos más esperados del torneo, no solo por el presente del italiano sino también por la vigencia competitiva del serbio, que sigue siendo una referencia absoluta en Melbourne. Será un duelo cargado de tensión, donde la fortaleza mental y la capacidad para sostener la intensidad durante largos pasajes pueden marcar la diferencia en una semifinal que promete ser de alto impacto.