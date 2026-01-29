29 de enero de 2026 - 17:41

Jannik Sinner fue cauteloso antes del cruce con Djokovic: "Ganarle es uno de los desafíos más difíciles"

El italiano, Jannik Sinner, reconoció la enorme dificultad de vencer al serbio y destacó la exigencia del duelo en Melbourne.

Jannik Sinner se prepara para una semifinal de alto vuelo en el Abierto de Australia.

Jannik Sinner se prepara para una semifinal de alto vuelo en el Abierto de Australia.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Djokovic revindicó su carrera en el Tenis.

Novak Djokovic reivindicó su nombre en el tenis al ser comparado: "Me parece un poco irrespetuoso"

Por Redacción Deportes
Tenis: Jannik Sinner se impuso a su compatriota venció a Luciano Darderi y avanzó de etapa en el Abierto de Australia

Abierto de Australia: Sinner respondió con un tenis de autoridad y está en cuartos

Por Gonzalo Tapia

El joven tenista describió el reto de enfrentar a Djokovic, especialmente en partidos al mejor de cinco sets, subrayando que el serbio combina experiencia, resistencia y un alto nivel competitivo incluso a sus 38 años. Sinner valoró el profesionalismo de Djokovic y admitió que competir contra alguien con esa trayectoria exige una concentración y preparación mental excepcionales.

image

Además, Sinner destacó que conoce bien al rival y que cada enfrentamiento con Djokovic representa una batalla física y psicológica: “Ganar a Novak implica sostener un nivel altísimo durante horas y manejar cada momento con precisión”, explicó el italiano, consciente de que este tipo de encuentros suele definirse por detalles mínimos.

A pesar de la complejidad del choque, Sinner también valoró la oportunidad de medirse con un rival de tan alta jerarquía en una instancia tan avanzada de un Grand Slam, lo que para él representa un estímulo más que un obstáculo en su ascendente carrera.

image

Cuando se enfrentan el italiano y el serbio por las semifinales del Australian Open

El cruce entre Sinner y Djokovic aparece como uno de los partidos más esperados del torneo, no solo por el presente del italiano sino también por la vigencia competitiva del serbio, que sigue siendo una referencia absoluta en Melbourne. Será un duelo cargado de tensión, donde la fortaleza mental y la capacidad para sostener la intensidad durante largos pasajes pueden marcar la diferencia en una semifinal que promete ser de alto impacto.

El enfrentamiento se dará en la madrugada del viernes en Argentina, a la 5:30 AM, en el Rod Laver Arena de Melbourne. En este contexto, el cara a cara entre el campeón defensor que busca consolidarse como líder del circuito frente a una leyenda que se resiste a ceder protagonismo promete ser el partido más atractivo del primer Grand Slam del año.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. El destacado jugador de tenis serbio Novak Djokovic

Tenis: Djokovic hizo historia en Melbourne y Sinner pasó con sufrimiento a octavos

Por Gonzalo Tapia
En el Predio de Coquimbito, el Expreso y el Cruzado disputaron dos encuentros amistosos en ambos casos se impuso (1  a 0)el equipo dirigido por Alexis Matteo.

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Godoy Cruz afinan detalles para el debut

Por Sergio Faria
El Ruso se mete entre los titulares de Boca para enfrentar a La Lepra.

Quién es el jugador sacrificado del once de Boca ante la inminente titularidad de Santiago Ascacibar

Por Redacción Deportes
Juan Sebastián Verón fue irónico a través de su cuenta de Instagram y apuntó contra la AFA.

El descargo de Juan Sebastián Verón luego del pasillo de Boca: "No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte"

Por Redacción Deportes