Gol agónico de Enzo Fernández para la victoria sufrida del Chelsea

El elenco Blue venció al West Ham en un partido electrizante correspondiente a la Premier League, que se definió en la última de la noche.

En un encuentro apasionante y con muchas emociones, el Chelsea superó 3 a 2 al West Ham en el marco de la fecha 24 de la Premier League de Inglaterra. El Estadio Stamford Brigde fue testigo de la importancia de Enzo Fernández, que hizo el tanto definitivo sobre el cierre.

El duelo comenzó con una clara superioridad del cuadro visitante, que se puso en ventaja cuando recién transcurrían 6 minutos de la primera mitad a través del gol de Jarrod Bowen. Luego de una media hora de dominio repartido, el equipo que contó con la titularidad del mendocino Valentín Taty Castellanos volvió a lastimar. Fue a los 36, con el centro de Aaron Wan-Bissaka y la aparición goleadora de Crysencio Summerville.

Chelsea salió a disputar el complemento con otra actitud, renovado en su afán de descontar rápidamente y dar vuelta la historia. Así, de a poco fue haciendo figura al arquero Alphonse Areola, que sin embargo no pudo evitar el descuento de cabeza de João Pedro ni el empate del lateral izquierdo español Marc Cucurella.

Gol de Enzo Fernández y explosión de alegría para el Chelsea: Embed Enzo Fernandez deserves that new contract immediately, turns up to save Chelsea again.



Limbs. pic.twitter.com/7mI3mRcy2b — JnR (@CFCJnR) January 31, 2026 El resto de la segunda parte tuvo al dueño de casa intentando de manera desesperada obtener los tres puntos, y al West Ham resistiendo los embates mientras soñaba con alguna posibilidad para dar el golpe. Con esa tónica llegó el primer minuto de descuento, cuando Enzo Fernández se convirtió en héroe.

La conducción de Moisés Caicedo terminó en una buena habilitación para João Pedro, que la metió al corazón del área. El argentino leyó correctamente hacia donde iba la acción, y apareció por sorpresa pisando el dominio de Areola para rematar sin miramientos y estampar el 3 a 2.