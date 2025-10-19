19 de octubre de 2025 - 22:57

Mundial Sub 20: Yassir Zabiri brilló y Marruecos hizo historia en la final ante la Selección Argentina

Con un doblete decisivo y una actuación inolvidable, el joven atacante selló el título de Marruecos y entró en la historia grande del fútbol africano: logró su primera Copa del Mundo.

Marruecos escribió una página dorada en su historia futbolística al consagrarse campeón del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras vencer 2 a 0 a la Selección Argentina en la final disputada este domingo en el Estadio Nacional de Santiago. Se trata del primer título mundial para el país africano en cualquier categoría.

El protagonista excluyente de la jornada fue Yassir Zabiri, delantero de 20 años que se lució con un doblete decisivo y se convirtió en el máximo artillero de su equipo en el torneo.

El primer gol llegó a los 12 minutos del primer tiempo. Zabiri se hizo cargo de un tiro libre al borde del área y lo ejecutó con gran precisión, colando la pelota al segundo palo del arquero argentino Santino Barbi. Poco después, cuando Argentina buscaba el empate, el delantero volvió a aparecer en el área rival. A los 28', aprovechó un gran desborde de Othmane Maamma y definió sin marcas para el 2 a 0 definitivo.

El pibe entró en la historia marroquí

Yassir Zabiri. Convirtió los goles de su equipo y lo llevó a celebrar el primer título en la historia futbolística de su país.

Con esos dos tantos, Zabiri cerró su participación en el Mundial con cinco goles. Ya había convertido en la fase de grupos frente a España y Brasil, y luego volvió a marcar en los octavos ante Corea del Sur. Su actuación lo consolidó como uno de los nombres propios del certamen.

Nacido el 23 de febrero de 2005 en Marrakech, Zabiri se formó en la Academia Mohammed VI, semillero de varios talentos del fútbol marroquí. En 2024 debutó como profesional en el Union Touarga y luego fue transferido al Famalicão de Portugal. En apenas dos años con la camiseta de su país, logró dejar una huella imborrable.

La final consagra a Marruecos como campeón del mundo en la categoría Sub-20, un logro sin precedentes para el fútbol del norte de África y una muestra del crecimiento sostenido de su cantera.

Zabiri, con su talento y oportunismo, fue la figura de una jornada que ya es parte de la historia.

