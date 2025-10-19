19 de octubre de 2025 - 21:07

Turismo Pista: un auto dio varios tumbos y chocó contra las barreras protectoras

El impactante vuelco encendió las alarmas de todo el automovilismo. El piloto salió del vehículo por sus propios medios.

En la primera serie de la Clase Uno del Turismo Pista, un accidente dejó a todos los presentes boquiabiertos. Se trata vuelco que tuvo como protagonista al piloto Ignacio Espíndola.

Todo ocurrió poco después de la largada. Espíndola, quien había logrado la pole position el día anterior, perdió el control de su Fiat Uno al pisar uno de los "pianos" en una curva de alta exigencia.

De repente su auto se elevó, comenzó a dar varios tumbos en el aire y terminó chocando violentamente contra las barreras protectoras. Ante el susto de los espectadores, los equipos de emergencia intervinieron de inmediato.

A pesar de los daños materiales, la calma llegó cuando se confirmó que Espíndola pudo descender por sus propios medios, asistido por el personal de rescate. De todos modos, el piloto fue trasladado al Hospital de Santa Rosa para un chequeo exhaustivo, como medida de precaución.

Minutos después, el parte oficial de la categoría señaló que Espíndola fue dado de alta sin sufrir lesiones graves.

