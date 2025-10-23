Fue fundado por Lionel Messi y competirá en la Primera C en 2026

Se trata de Leones FC de Rosario que fue fundado por la familia del '10' y que debutará en 2026 en la cuarta categoría del fútbol argentino, salteando el Promocional Amateur.

En un movimiento que sacude el ascenso del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la afiliación directa de Leones FC de Rosario, el club fundado por la familia de Lionel Messi. La institución rosarina hará su debut profesional en la Temporada 2026 de la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol nacional.

La resolución quedó plasmada en el Boletín Oficial N°6752 del pasado 11 de septiembre, donde la AFA aprobó esta modalidad de afiliación que le permite a Leones FC ingresar al sistema de torneos profesionales sin tener que disputar el Torneo Promocional Amateur, la división más baja, destinada a los clubes indirectamente afiliados. Este privilegio de ingreso directo es similar al otorgado previamente a otros clubes como Real Pilar y Mercedes.

image Leones FC, el club fundado por Lionel Messi El proyecto deportivo, que nació en 2015 y hasta ahora competía en la Liga Rosarina de Fútbol, está encabezado por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina. La visión de la institución es la de consolidar una propuesta con fuerte identidad local, sumando un nuevo representante a los torneos de AFA proveniente de Rosario, cuna de grandes futbolistas.

En el plano técnico, todo apunta a que el elegido para comandar la transición al profesionalismo será Víctor "Chapa" Zapata, un experimentado exjugador con pasado en clubes como River Plate, Independiente y Vélez Sarsfield. Zapata viene de dirigir a Atlas en la misma categoría y su conocimiento del ascenso y el fútbol del interior lo posicionan como la apuesta principal para liderar el debut de Leones FC.