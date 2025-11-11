11 de noviembre de 2025 - 18:11

Claudio Úbeda rearma el once de Boca Juniors a partir de lesiones y suspensiones

El entrenador del Xeneize diagrama la formación para recibir a Tigre por la Liga Profesional teniendo en cuenta los que no podrán estar presentes.

Claudio Úbeda cierra la fase de grupos con Boca Juniors

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de haber obtenido la clasificación a la Copa Libertadores 2026, y a los octavos de final de la Liga Profesional, Boca Juniors retornó a los entrenamientos con mucha más calma y alegría. Con la mira puesta en cerrar de manera tranquila la fase de grupos, el cuerpo técnico planea varios cambios.

El Xeneize se medirá el domingo por la tarde ante Tigre, en La Bombonera. Será un encuentro que no tendrá otro objetivo más que cumplir con el calendario, previo a lo que será el inicio de la etapa de eliminación directa en el Torneo Clausura. Por ese motivo, el entrenador interino Claudio Úbeda aprovecharía para hacer cambios y cuidar titulares.

Úbeda trabaja con medio equipo entre algodones:

Miguel Merentiel terminó con molestias, y quedó en duda para jugar ante Tigre

Miguel Merentiel terminó con molestias, y quedó en duda para jugar ante Tigre

Entre los que podrían salir se encuentra Leandro Paredes, que terminó el clásico ante River con una molestia en el gemelo. La misma situación sufren Carlos Palacios, con una sobrecarga, y Miguel Merentiel, gemelo. Los tres serán evaluado en la semana, pero podrían quedarse afuera de los once. Además, Milton Giménez también terminó diezmado, además de contar con cuatro amarillas que lo dejan al borde de la suspensión de cara a los playoffs. Por ese motivo, es un hecho que no estará desde el arranque.

Por último, el que está confirmado que no podrá sumar minutos es Lautaro Di Lollo. El defensor central recibió la quinta amonestación frente al Millonario, y deberá purgar una fecha de suspensión.

En cuanto a los que podrían ingresar en sus respectivos lugares, Úbeda aprovecharía para darle rodaje a jugadores que ingresan de forma constante, pero que necesitan más horas de vuelo. En la zaga estaría Nicolás Figal (la excepción, ya que no juega hace cuatro meses). En el medio, aparecerían Ander Herrera y Williams Alarcón. Finalmente, arriba jugaría Brian Aguirre.

La posible formación de Boca para medirse con Tigre:

La probable formación de Boca para enfrentar a Tigre es con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera o Carlos Palacios, Milton Delgado, Williams Alarcón o Leandro Paredes, Ezequiel Zeballos; Brian Aguirre, Miguel Merentiel o Milton Giménez.

