6 de abril de 2026 - 17:23

Histórico: Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia, el actual campeón de la Copa Argentina y el mejor equipo de la tabla general 2026, debuta en la Copa Libertadores ante Bólivar. Todos los detalles.

Independiente Rivadavia histórico. Debuta en la Copa Libertadores por primera vez en sus 113 años de vida.&nbsp;

Independiente Rivadavia histórico. Debuta en la Copa Libertadores por primera vez en sus 113 años de vida. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Boca debuta en la Copa Libertadores 2026 y visita a la Católica de Chile. 

Boca visita a la Católica en el inicio de la Copa Libertadores: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo
Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, piensa en el debut ante Boca

Daniel Garnero, DT de la Católica, calentó la previa ante Boca: "Estamos preparados"
HFKWdo3WQAA46Rk
Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bol&iacute;var.&nbsp;

Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar.

Cómo llega Independiente Rivdavia al duelo con Bolívar por la Copa Libertadores

El conjunto mendocino es el mejor equipo del Torneo Apertura con 26 puntos, lo que lo posiciona como único puntero de la Zona B, lugar que no perderá, como mínimo, hasta la fecha que viene, y también de la tabla anual. Los dirigidos por Alfredo Berti ganaron ocho encuentros, empataron dos y perdieron los dos restantes, y es un hecho que estarán clasificados a los octavos de final del torneo.

HE_I3gKWwAAIjld
Independiente Rivadavia l&iacute;der de la Tabla General con 26 puntos y de la zona B.&nbsp;

Independiente Rivadavia líder de la Tabla General con 26 puntos y de la zona B.

La Lepra no hará de local en el Estadio Bautista Gargantini, su casa, porque no cumple con todas las exigencias reglamentarias de Conmebol, por lo que todo lo que dure su camino en la Copa será jugando en el Estadio Malvinas Argentinas.

Cómo llega Bolívar al duelo con Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

Por su parte, Bolívar se metió en la Copa Libertadores tras culminar segundo en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano con 68 puntos, tres menos que el campeón Always Ready. El equipo de La Paz es un habitué del torneo y tendrá la difícil tarea de comenzar la fase de grupos visitando a una de las sensaciones del campeonato argentino.

Lampe, quien se sumará a Boca, festejó en las redes la victoria en la Libertadores
Lampe, exarquero de Boca, hoy en el Bol&iacute;var.&nbsp;

Lampe, exarquero de Boca, hoy en el Bolívar.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stéfano Moreyra, Tomás Bottari o José Florentín; Matías Fernández o Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.. DT: Alfredo Berti.

La probable formación de Bolívar vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

Carlos Lampe; Escleizon Frieta, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Brian Oyola, Martín Cauteruccio, Jhon Velasquez. DT: Flavio Robatto.

Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

Hora: 19

TV: Fox Sports

Árbitro: José Cabero (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Estadio: Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcha atrás: Conmebol presionó, Boca tendrá visitantes y en Chile hablan de amenazas. 

Copa Libertadores: Conmebol intercedió, Boca llevará hinchas y en Chile hablan de amenazas

El pueblo de Independiente Rivadavia profesa amor eterno por Alfredo Jesús Berti, el padre de la criatura. 

Alfredo Berti y el presente de Independiente Rivadavia: "Nuestro ADN es dejar todo en cada partido"

Abril será muy exigente para Boca, ya que incluirá 7 partidos

El plan secreto de Boca para sortear un mes cargadísimo de partidos

Independiente Rivadavia palpita el debut en la Copa Libertadores

Copa Libertadores: ya se venden las entradas para el debut de Independiente Rivadavia