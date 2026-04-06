Histórico: Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar en el Malvinas Argentinas

Cómo llega Independiente Rivdavia al duelo con Bolívar por la Copa Libertadores
El conjunto mendocino es el mejor equipo del Torneo Apertura con 26 puntos, lo que lo posiciona como único puntero de la Zona B, lugar que no perderá, como mínimo, hasta la fecha que viene, y también de la tabla anual. Los dirigidos por Alfredo Berti ganaron ocho encuentros, empataron dos y perdieron los dos restantes, y es un hecho que estarán clasificados a los octavos de final del torneo.
La Lepra no hará de local en el Estadio Bautista Gargantini, su casa, porque no cumple con todas las exigencias reglamentarias de Conmebol, por lo que todo lo que dure su camino en la Copa será jugando en el Estadio Malvinas Argentinas.
Cómo llega Bolívar al duelo con Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores
Por su parte, Bolívar se metió en la Copa Libertadores tras culminar segundo en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano con 68 puntos, tres menos que el campeón Always Ready. El equipo de La Paz es un habitué del torneo y tendrá la difícil tarea de comenzar la fase de grupos visitando a una de las sensaciones del campeonato argentino.
La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores
Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stéfano Moreyra, Tomás Bottari o José Florentín; Matías Fernández o Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.. DT: Alfredo Berti.
La probable formación de Bolívar vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores
Carlos Lampe; Escleizon Frieta, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Brian Oyola, Martín Cauteruccio, Jhon Velasquez. DT: Flavio Robatto.
Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas
Hora: 19
TV: Fox Sports
Árbitro: José Cabero (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Estadio: Malvinas Argentinas
Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas