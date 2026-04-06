Histórico: Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia, el actual campeón de la Copa Argentina y el mejor equipo de la tabla general 2026, debuta en la Copa Libertadores ante Bólivar. Todos los detalles.

Independiente Rivadavia histórico. Debuta en la Copa Libertadores por primera vez en sus 113 años de vida.

Histórico. Otra definición no cabe. Tras bordar su primera estrella en el escudo del club, la temporada pasada cuando ganó la Copa Argenitna 2025, Independiente Rivadavia, escribirá otro capítulo de oro: jugará por primera vez, la Copa Libertadores. Sin dudas, el momento más épico en sus 113 años de vida.

Cuándo debuta Independiente Rivadavia ante Bolivar en la Copa Libertadores Independiente Rivadavia y Bolívar se enfrentarán este martes, desde las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepratiene un andar arrollador en el campeonato argentino y buscará revalidarlo en su estreno en el torneo continental.

HFKWdo3WQAA46Rk Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar. Gentileza. Cómo llega Independiente Rivdavia al duelo con Bolívar por la Copa Libertadores El conjunto mendocino es el mejor equipo del Torneo Apertura con 26 puntos, lo que lo posiciona como único puntero de la Zona B, lugar que no perderá, como mínimo, hasta la fecha que viene, y también de la tabla anual. Los dirigidos por Alfredo Berti ganaron ocho encuentros, empataron dos y perdieron los dos restantes, y es un hecho que estarán clasificados a los octavos de final del torneo.

Independiente Rivadavia se clasificó a esta Copa Libertadores luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina del año pasado. En una final inolvidable, y tras igualar 2-2 en los 90 minutos, los mendocinos le ganaron 5-3 a Argentinos Juniors en los penales levantando así el primer título de toda su historia.

HE_I3gKWwAAIjld Independiente Rivadavia líder de la Tabla General con 26 puntos y de la zona B. Gentileza. La Lepra no hará de local en el Estadio Bautista Gargantini, su casa, porque no cumple con todas las exigencias reglamentarias de Conmebol, por lo que todo lo que dure su camino en la Copa será jugando en el Estadio Malvinas Argentinas.