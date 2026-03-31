Copa Libertadores: ya se venden las entradas para el debut de Independiente Rivadavia

El pueblo Azul ya puede adquirir los tickets para ver el primer encuentro del certamen internacional, ante Bolivar.

La ilusión de los hinchas de Independiente Rivadavia crece cada día más, al igual que la ansiedad. El martes 7 de abril, en el Bautista Gargantini, el cuadro Azul comenzará su camino por la Copa Libertadores ante Bolivar. Para ese duelo, ya se venden entradas.

Faltan dos semanas, pero para el fanático Leproso parece una eternidad. En apenas 14 días, La Catedral explotará con un marco de público que no querrá perderse la primera cita internacional de la institución. No es un evento cualquiera, y por eso la ansiedad por conocer los detalles de las entradas es muy grande.

Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026 Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026 Captura de video En las últimas horas el club confirmó la información necesaria acerca de los tickets, que tienen precios y variedades para todos los gustos. No sólo hay entradas disponibles para el arranque, sino también un abono que permitirá asistir a los tres duelos en casa de la fase de grupos.

De cara al encuentro con Bolívar, los tickets oscilan entre $40.000 y $180.000, con un precio diferenciado para aquellos que sean socios de la institución. Además, habrá una tribuna (Norte) destinada al público neutral.

Mientras tanto, el que quiera asegurar su lugar en los tres partidos en el Gargantini podrá adquirir el abono de Fase de Grupos. Las opciones incluyen popular a $90.000 los socios y $180.000 el no socio, además de opciones dentro de la platea descubierta y cubierta.