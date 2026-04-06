6 de abril de 2026 - 16:49

Boca visita a la Católica en el inicio de la Copa Libertadores: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Boca debuta en la Copa Libertadores 2026 y visita a la Católica de Chile.&nbsp;

Boca debuta en la Copa Libertadores 2026 y visita a la Católica de Chile. 

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El Xeneize viene de dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura (2-0 ante Instituto y 0-1 frente a Talleres) que lo catapultaron en ambas tablas. Actualmente marcha tercero en la Zona A y sexto en la anual con 20 puntos. Volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia: en 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 quedó afuera en Fase 2 frente a Alianza Lima y no disputó torneos internacionales.

Tomás Aranda
Tomás Aranda, la aparición del pibe de la cantera Xeneize deslumbró a más de uno. Debutará en la Copa Libertadores.

Tomás Aranda, la aparición del pibe de la cantera Xeneize deslumbró a más de uno. Debutará en la Copa Libertadores.

Luego de varios idas y vueltas, habrá público de ambos equipos en el moderno estadio ubicado en la Comuna de Las Condes. Pese a que Catalina San Martín, alcaldesa, y Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, no querían que hubiese hinchas argentinos por que catalogaban al partido "de alto riesgo", CONMEBOL exigió que se le entregasen 2.000 entradas a Boca y el conjunto chileno debió acatar.

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Con respecto al equipo, Claudio Úbeda mantendría la base titular que mejoró muchísimo su funcionamiento desde la irrupción de Tomás Aranda y la llegada de Adam Bareiro. A pesar de que el jueves pasado en Córdoba el entrenador rotó a toda la defensa y que Marco Pellegrino fue una de las figuras, Ayrton Costa y todos los defensores que integran el once habitualmente serán titulares en Chile.

Cómo llega la Católitca al debut de la Copa Libertadores ante Boca

Universidad Católica, por su parte, viene de golear 6 a 1 a Palestino el jueves pasado y llega de la mejor manera a su estreno en la Libertadores, competición que no disputa desde 2022, cuando quedó afuera en fase de grupos. En el campeonato chileno marcha tercero con 14 puntos en ocho partidos, pero es el segundo con más goles por detrás de Limache. Los argentinos Fernando Zampedri (11) y Justo Giani anotaron 16 (5) de los 19 tantos del equipo.

Daniel Garnero planea una variante para recibir a Santamarina
El exDT de la Lepra de Mendoza, Daniel Garnero, hoy al frente del equipo de la Universidad Católica.

El exDT de la Lepra de Mendoza, Daniel Garnero, hoy al frente del equipo de la Universidad Católica.

En la previa del partido, Daniel Garnero, entrenador argentino que dirige a los Cruzados,fue respetuoso ante una institución con tanta historia como Boca. "Es un equipo grande, con mucha convocatoria. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados para afrontar este tipo de compromisos". "Nos venimos preparando desde hace un tiempo y llegó el momento, tanto que había que esperar, tenemos ahí a la Copa. Enfrentar a los grandes del continente es una muy buena medida para nosotros y vamos a asumirlo con ese compromiso y con esas ganas", añadió.

En cuanto al equipo, no se esperan muchas modificaciones con respecto a los once que golearon a Palestino en el Claro Arena, aunque podría regresar al once el histórico Gary Medel, que en enero del año pasado culminó su segundo ciclo en Boca antes de volver a vestir los colores de la U.Católica.

La probable formación de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de Universidad Católica vs. Boca por la Copa Libertadores

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Todos los datos de Universidad Católica vs. Boca por la Copa Libertadores

Hora: 21.30.

TV: Telefé, Fox Sports y Disney+.

Estadio: Claro Arena.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Universidad Católica vs. Boca por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

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