Boca visita a la Católica en el inicio de la Copa Libertadores: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Boca debuta en la Copa Libertadores 2026 y visita a la Católica de Chile.

Boca arranca el camino hacia la tan ansiada séptima Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile este martes, desde las 21.30, en el Claro Arena. Con el once de gala y tras dos victorias seguidas que lo acomodaron en el Torneo Apertura, el conjunto de Claudio Úbeda buscará llevarse los tres puntos ante un equipo con gran capacidad goleadora.

Cómo llega Boca al duelo con la Católica por la Copa Libertadores El Xeneize viene de dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura (2-0 ante Instituto y 0-1 frente a Talleres) que lo catapultaron en ambas tablas. Actualmente marcha tercero en la Zona A y sexto en la anual con 20 puntos. Volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia: en 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 quedó afuera en Fase 2 frente a Alianza Lima y no disputó torneos internacionales.

Tomás Aranda Tomás Aranda, la aparición del pibe de la cantera Xeneize deslumbró a más de uno. Debutará en la Copa Libertadores. Gentileza. Luego de varios idas y vueltas, habrá público de ambos equipos en el moderno estadio ubicado en la Comuna de Las Condes. Pese a que Catalina San Martín, alcaldesa, y Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, no querían que hubiese hinchas argentinos por que catalogaban al partido "de alto riesgo", CONMEBOL exigió que se le entregasen 2.000 entradas a Boca y el conjunto chileno debió acatar.

Embed #Boca partió rumbo a CHILE.



Empieza el GRAN OBJETIVO del 2026, la Copa #Libertadores.pic.twitter.com/D5Ox6TMnXH — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 6, 2026 Con respecto al equipo, Claudio Úbeda mantendría la base titular que mejoró muchísimo su funcionamiento desde la irrupción de Tomás Aranda y la llegada de Adam Bareiro. A pesar de que el jueves pasado en Córdoba el entrenador rotó a toda la defensa y que Marco Pellegrino fue una de las figuras, Ayrton Costa y todos los defensores que integran el once habitualmente serán titulares en Chile.

Cómo llega la Católitca al debut de la Copa Libertadores ante Boca Universidad Católica, por su parte, viene de golear 6 a 1 a Palestino el jueves pasado y llega de la mejor manera a su estreno en la Libertadores, competición que no disputa desde 2022, cuando quedó afuera en fase de grupos. En el campeonato chileno marcha tercero con 14 puntos en ocho partidos, pero es el segundo con más goles por detrás de Limache. Los argentinos Fernando Zampedri (11) y Justo Giani anotaron 16 (5) de los 19 tantos del equipo.