6 de abril de 2026 - 19:17

Independiente Rivadavia, ese latido que conecta generaciones

Entre domingos de sol y mandarinas en el Gargantini, Independiente Rivadavia construyó un relato para las generaciones. Hoy, un nuevo capítulo de gloria.

Los hinchas de Independiente Rivadavia se preparan para un día que mañana será inolvidable para el deporte mendocino.&nbsp;

Los hinchas de Independiente Rivadavia se preparan para un día que mañana será inolvidable para el deporte mendocino. 

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Marcelo Alvarez
Los Andes | Juan Azor
Por Juan Azor

Independiente Rivadavia es uno de esos clubes cuyo nombre es un latido; una emoción que se transmite de generación en generación, sin importar resultados ni lógicas. Es identidad, sangre azul y memoria colectiva. Es la historia que se cuenta bajo la sombra de un álamo, con la emoción del que tiene una identidad.

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Entre generaciones azules

En su larga historia, la Lepra ha tenido figuras que dejaron huellas profundas. Ídolos como el "Gringo" Mémoli, eterno capitán y símbolo de entrega absoluta, cuya imagen todavía vive en la tribuna que lleva su nombre; o Roberto "Arbolito" López, máximo goleador histórico del club, cuyos 176 tantos jamás se olvidan entre los hinchas. También resuenan los nombres del "Cura" Vergara, el "Conejo" Cortez y el "Turco" García, referentes de distintas épocas que ayudaron a forjar la identidad azul. Claro, sin dejar de lado a Alfredo Berti, cerebro detrás de un equipo que hizo historia y trazó una línea de tiempo entre generaciones.

Independiente Rivadavia
Alfredo Jesús Berti consiguió conformar un grupo que responde con absoluta lealtad y que entiende el plan a la perfección.

Alfredo Jesús Berti consiguió conformar un grupo que responde con absoluta lealtad y que entiende el plan a la perfección.

Una tarde/noche inolvidable

Y mientras el reloj avanza hacia el debut continental en la Copa Libertadores 2026, un hincha leproso se prepara para vivir una tarde/noche inolvidable. Quizás de fondo se escuche una radio, con los relatos que su abuelo supo regalarle como un legado. Domingos de sol y mandarinas en una tribuna del mítico Gargantini, donde el corazón se acelera con cada llegada al arco rival. Historias de esfuerzo, lucha y resistencia que hoy llegan hasta aquí, hasta este martes 7 de abril del 2026.

Y cuando esta noche un padre, con los ojos humedecidos, escuche a su hijo preguntar por qué es un día tan especial para los fanáticos azules, quizás no tenga que inventar nada: le bastará con mirarlo a los ojos e iniciar un estruendoso "¡Arriba la Leeeeee…!".

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