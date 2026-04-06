6 de abril de 2026 - 19:56

El jugador de Colón Ignacio Lagos presentó a su novio y dejó un connmovedor mensaje en el fútbol argentino

El delantero de Colón de Santa Fe presentó a su novio en un programa televisivo y protagonizó un momento que conmovió al ambiente futbolístico. Es el primer futbolista argentino en revelar su homosexualidad.

La figura de Colón de Santa Fe presentó a su novio y conmovió a todo el fútbol argentino.

La figura de Colón de Santa Fe presentó a su novio y conmovió a todo el fútbol argentino.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El futbolista Ignacio Lagos, delantero de Colón de Santa Fe, vivió un momento cargado de emoción que rápidamente generó repercusión en el fútbol argentino. El episodio se remonta a una transmisión del 20 de mayo de 2025, que se viralizó en las últimas horas.

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La escena ocurrió durante su participación en el programa Sangre y Luto, donde el jugador fue sorprendido con una serie de mensajes de familiares y personas cercanas. Sin embargo, el momento más significativo llegó con el video de su novio, quien decidió expresarle públicamente su amor por primera vez.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”, expresó su pareja en el mensaje.

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La reacción del jugador

Al escuchar las palabras, Lagos se mostró visiblemente emocionado y reconoció que no esperaba ese gesto. Luego, describió el vínculo que mantiene con su pareja: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.

El episodio generó una fuerte repercusión y fue interpretado como un momento de visibilidad y emoción dentro del fútbol argentino, un ámbito donde este tipo de expresiones públicas aún no son frecuentes. Los usuarios de las redes

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