6 de abril de 2026 - 12:56

Max Verstappen se rinde ante Lionel Messi y lo define como "indefendible"

El cuádruple campeón de Fórmula 1 analizó el histórico pase a Nahuel Molina en Qatar 2022 y admitió que, aunque sepas qué va a hacer, el rosarino es imparable.

El elogio de Verstappen a Messi que es viral: la jugada del Mundial 2022 que el piloto no puede olvidar.

El elogio de Verstappen a Messi que es viral: la jugada del Mundial 2022 que el piloto no puede olvidar.

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Por Francisco Moreno

Max Verstappen, el dominador absoluto de la Fórmula 1, sorprendió al mundo del deporte con una profunda reflexión sobre Lionel Messi. El piloto neerlandés recordó la mítica asistencia del capitán argentino en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y aseguró que la capacidad del rosarino para leer el juego es inalcanzable.

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Verstappen, cuádruple campeón mundial, reconoce la excelencia técnica cuando la ve. En una reciente entrevista, el corredor se detuvo a diseccionar el talento de Lionel, centrando su atención en un momento que todavía genera asombro: el duelo ante Países Bajos.

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Fórmula 1. Max Verstappen uno de los iconos de la categoría va por todo

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El piloto de Red Bull destacó que la mayor virtud de Messi no es la velocidad física, sino su capacidad intelectual para anticiparse a lo que sucede en el campo. Para Verstappen, Lionel posee una lectura del juego que lo diferencia de la mayoría de los futbolistas que necesitan correr constantemente para entrar en el área o marcar un gol.

El análisis técnico de un campeón sobre la visión de Messi

La jugada que quedó grabada en la mente del neerlandés fue la asistencia de Messi a Nahuel Molina para abrir el marcador en aquel cruce mundialista. Verstappen fue categórico al definir esa maniobra como algo "indefendible". Según su visión, el pase fue tan perfecto y sorpresivo que, por más que la defensa supiera que algo podía pasar, resultó imposible de bloquear.

“Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes”, sentenció el corredor que logró cuatro cetros seguidos en la F1. Esta reflexión de Verstappen cobra un valor especial al venir de un deportista que se destaca por su precisión extrema y su capacidad para tomar decisiones bajo presión.

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El duelo histórico de Qatar y la comparación con Cristiano Ronaldo

Verstappen también se animó a entrar en el eterno debate sobre quién es el mejor de la historia, comparando al rosarino con Cristiano Ronaldo. Si bien reconoció el trabajo incansable y el estado físico envidiable del portugués, su veredicto fue final: Messi tiene más talento natural. Para el piloto, la magia de Lionel es algo innato que no se puede replicar solo con entrenamiento físico.

"Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma", sentencia el piloto cuya admiración pública llega en un momento de pausa para el automovilismo mundial.

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Recordemos que, debido a los conflictos en Medio Oriente, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados, dejando a Verstappen con una inactividad de 32 días. El piloto buscará su primera victoria de 2026 el próximo 3 de mayo en el circuito callejero de Miami, la misma ciudad donde Messi brilla actualmente con la camiseta del Inter Miami.

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