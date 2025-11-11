Valentín Barco y su anhelo de Mundial con la Selección Argentina: "Juego donde me pongan"

El futbolista del Racing de Estrasburgo se entusiasmó con sus chances de ir al Mundial de 2026 con la Albiceleste, y reconoció que quiere volver a Boca

Valentín Barco retornó a la Selección Argentina, y luchará por un lugar en la lista del Mundial

Cuando emigró de Boca para jugar en Europa, parecía que la carrera de Valentín Barco se había estancado. Sin embargo, tras pasar sin pena ni gloria sus primeras etapas en el viejo continente, el Colo resurgió de las sombras para ganarse un lugar en la Selección Argentina y ahora sueña con el Mundial 2026.

Valentín Barco quiere jugar el Mundial 2026: image Sus grandes actuaciones en el Racing de Estrasburgo de Francia le valieron la citación de parte del entrenador Lionel Scaloni, que confió en él para sumar una variante más por el costado izquierdo. Entendiendo que la polifuncionalidad puede llevarlo a la máxima cita, Barco avisó: “Juego donde me pongan. Puedo hacerlo de lateral o en el medio, para mí es igual siempre y cuando le haga bien al equipo. Con Scaloni habíamos hablado de jugar de lateral, pero ahora todavía no hablé. ¿La competencia en el puesto? Son los campeones del mundo, Acuña, Tagliafico y los del mediocampo. En todos los lugares es muy difícil pelear por un puesto".

En diálogo con Infobae, el futbolista aportó desde cuando puede actuar como volante externo. “Primero me puso Almirón en Boca en el medio. En Europa me puso Liam Rosenior. Primero defendía como lateral izquierdo y cuando teníamos la posesión pasaba al medio. Ahora directamente arranco desde el medio. El técnico confía mucho en mí y estoy muy agradecido porque es el que me dio la chance de poder demostrar y jugar muchos partidos seguidos en Europa", lanzó.

Como cualquier jugador de fútbol, Valentín Barco anhela disputar el Mundial con su país. En ese sentido, reconoció que el 2026 está a la vuelta de la esquina. “Es el sueño de todos desde que jugás al fútbol. Faltan pocos meses, por suerte estoy acá otra vez y es un sueño que a cualquiera le gustaría".

Sin embargo, Barco quiere mantener la camla para no sufrir un golpe anímico como el del año pasado, cuando no pasó el corte para viajar a Estados Unidos: "Estuve cerca en la Copa América, que éramos 29 y recortaron tres. Me quedó esa experiencia de estar con los campeones del mundo antes de la Copa, entrenar con ellos, que son grandes personas y jugadores top”, expresó.