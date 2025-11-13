Imputaron a los dos hermanos por intento de homicidio durante un incendio en Ciudad

La fiscal de Homicidios María Florencia Díaz Peralta, formalizó este jueves la imputación contra los hermanos involucrados en el incendio seguido de intento de asesinato ocurrido en una vivienda de la Cuarta Sección de Ciudad el pasado martes.

Investigación por intento de homicidio en Ciudad durante un incendio: esperan que la víctima pueda declarar

Un enfrentamiento entre indigentes desencadenó un incendio en una vivienda deshabitada en Ciudad

En primer lugar, Roberto Manuel Baigorria Britos (36) ha sido imputado como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa. En paralelo, ha sido imputada y aprehendida su hermana Sandra Lorena Baigorria Britos (40) como autora del delito de omisión de auxilio. La Fiscalía ha llevado adelante la aprehensión de ambos imputados.

Los hechos que motivaron las imputaciones ocurrieron el pasado martes, alrededor de las 16:00 horas. La víctima, Jessica Vanina Spitalieri, se encontraba en la vivienda sita en calle Salta 2383 de Ciudad de Mendoza, lugar donde residía. En el sitio también se encontraban los hermanos Baigorria y otras personas no individualizadas.

Según la reconstrucción del hecho por parte del Ministerio Público Fiscal, Baigorria Britos ingresó al domicilio y, seguidamente, le propinó a Jessica un golpe en la nuca con un fierro.

Con la finalidad de acabar con la vida de la víctima , el atacante la ingresó por la fuerza a una de las piezas , que estaba construida con palos y nylon. Acto seguido, Roberto Baigorria Britos comenzó a incendiar la pieza, impidiendo que Jessica pudiera salir.

Además destacaron que esta situación de peligro fue presenciada por Lorena Baigorria, quien, no obstante, no prestó ayuda a la víctima.

El incendio que se desató en el lugar afectó la totalidad de la vivienda y se propagó incluso a los árboles colindantes, causando también la posterior caída del techo.

Estos hechos motivaron a una rápida intervención de los servicios de emergencia para terminar con las llamas. Luego, Jessica fue asistida por los médicos de SEC y trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore donde fue asistida por las quemaduras sufridas en distintas partes del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo.

De acuerdo con la información policial y reportes oficiales, acudieron al lugar dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza.