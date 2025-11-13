El fuego se originó en la torre de enfriamiento del edificio ubicado en Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear. No se reportaron heridos ni personas hospitalizadas.

Se incendió un edificio en pleno centro porteño y evacuaron a más de 200 personas

Un incendio en un edificio de una aseguradora, situado en la intersección de Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, generó momentos de tensión y caos este jueves por la mañana en el barrio de Retiro y obligó a evacuar a unas 200 personas,

Según informó Infobae, el siniestro se produjo en la torre de enfriamiento ubicada en la terraza, sobre el piso 12, del edificio de Zurich que cuenta con planta baja y cuatro subsuelos.

“Bomberos de la Ciudad extinguió esta mañana un incendio que se produjo en la torre de enfriamiento del edificio Zurich, en Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en Retiro. El fuego se produjo en la terraza, sobre el piso 12 del edificio que también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

A pesar del impresionante despliegue, con trece móviles de emergencia trabajando en la zona, no se utilizaron unidades aéreas y ninguna persona resultó herida. Tampoco hubo asistidos ni trasladados a centros de salud.

Los ocupantes del edificio siguieron el protocolo de evacuación sin inconvenientes. “Trabajo en los primeros pisos y desde ahí se sintió el olor a humo. Al segundo que sonó la alarma todos evacuamos. Desde los edificios de al lado nos indicaban que había fuego en la terraza”, relató un empleado.