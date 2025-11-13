13 de noviembre de 2025 - 14:37

Se incendió un edificio en pleno centro porteño y evacuaron a más de 200 personas

El fuego se originó en la torre de enfriamiento del edificio ubicado en Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear. No se reportaron heridos ni personas hospitalizadas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un incendio en un edificio de una aseguradora, situado en la intersección de Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, generó momentos de tensión y caos este jueves por la mañana en el barrio de Retiro y obligó a evacuar a unas 200 personas,

Según informó Infobae, el siniestro se produjo en la torre de enfriamiento ubicada en la terraza, sobre el piso 12, del edificio de Zurich que cuenta con planta baja y cuatro subsuelos.

“Bomberos de la Ciudad extinguió esta mañana un incendio que se produjo en la torre de enfriamiento del edificio Zurich, en Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en Retiro. El fuego se produjo en la terraza, sobre el piso 12 del edificio que también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Los ocupantes del edificio siguieron el protocolo de evacuación sin inconvenientes. “Trabajo en los primeros pisos y desde ahí se sintió el olor a humo. Al segundo que sonó la alarma todos evacuamos. Desde los edificios de al lado nos indicaban que había fuego en la terraza”, relató un empleado.

La circulación en torno a Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear quedó restringida mientras se realizaban las tareas de contención, un procedimiento habitual debido a la gran afluencia de personas y tránsito en una de las zonas más concurridas de Buenos Aires.

Hasta el momento, no se confirmaron las causas del incendio.

