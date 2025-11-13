13 de noviembre de 2025 - 11:51

Un pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo para hacer turismo: dónde queda y qué hacer

La localidad del norte del país se impuso entre los candidatos de 65 países y recibió el máximo reconocimiento de ONU Turismo.

Dónde queda el pueblo argentino que fue elegido el mejor del mundo entre 270 candidatos.

La localidad de Maimará, ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca de Jujuy, fue consagrada como el mejor pueblo del mundo para hacer turismo en los Best Tourism Villages 2025, durante la ceremonia realizada en Huzhou, China.

El reconocimiento, otorgado por ONU Turismo, posiciona a esta comunidad rural del norte argentino entre las más destacadas del planeta por su capacidad de preservar su patrimonio cultural y natural mientras impulsa un modelo de turismo responsable y sostenible.

Maimará - Jujuy

Maimará se impuso entre 270 candidatos de 65 países y fue una de las dos localidades argentinas premiadas, junto a Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), en la categoría principal. San Javier y Yacanto de Córdoba también obtuvieron menciones especiales.

Cómo es el pueblo de Maimará

Con poco más de 5.000 habitantes, Maimará se recuesta sobre la famosa Paleta del Pintor, una formación multicolor que es uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. El pueblo es parte del departamento de Tilcara y se caracteriza por su actividad agrícola, florícola y su creciente vitivinicultura de altura.

Maimará - Jujuy

Toda su vida gira en torno al río Grande y la Pachamama. Las tradiciones ancestrales se mantienen vivas en celebraciones como la Fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval.

La llegada del Tren Solar de la Quebrada impulsó aún más su desarrollo turístico, multiplicando los alojamientos, hosterías y emprendimientos gastronómicos.

Qué hacer en Maimará

Maimará ofrece una amplia variedad de actividades para turistas:

  • Recorridos por plantaciones de flores, como campos de rosas, gladiolos y claveles.
  • Visitas a bodegas de altura y degustaciones.
  • Visita al Museo en Los Cerros y el Cementerio Nuestra Señora del Carmen.
  • Vendimia del Bayeh, un festival que combina vino, música, arte y gastronomía.
  • Platos típicos como locro, humita, estofado, empanadas jujeñas, picante de lengua y postres tradicionales como mazamorra, arroz con leche y empanadillas de cayote.
Maimará - Jujuy
Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Está ubicado a 77 km de San Salvador de Jujuy, 8 km de Tilcara y 19 km de Purmamarca, lo convierte en una parada obligada para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca.

Se puede llegar en auto, micro o a través del Tren Solar, que ofrece vistas panorámicas únicas de los cerros de colores.

Maimará - Jujuy
