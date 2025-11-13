Un pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo para hacer turismo: dónde queda y qué hacer

La localidad de Maimará , ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca de Jujuy , fue consagrada como el mejor pueblo del mundo para hacer turismo en los Best Tourism Villages 2025 , durante la ceremonia realizada en Huzhou, China .

El reconocimiento, otorgado por ONU Turismo , posiciona a esta comunidad rural del norte argentino entre las más destacadas del planeta por su capacidad de preservar su patrimonio cultural y natural mientras impulsa un modelo de turismo responsable y sostenible .

Maimará se impuso entre 270 candidatos de 65 países y fue una de las dos localidades argentinas premiadas, junto a Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), en la categoría principal. San Javier y Yacanto de Córdoba también obtuvieron menciones especiales.

Con poco más de 5.000 habitantes , Maimará se recuesta sobre la famosa Paleta del Pintor , una formación multicolor que es uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino . El pueblo es parte del departamento de Tilcara y se caracteriza por su actividad agrícola, florícola y su creciente vitivinicultura de altura .

Toda su vida gira en torno al río Grande y la Pachamama . Las tradiciones ancestrales se mantienen vivas en celebraciones como la Fiesta de la Pachamama , el Día de Todos los Santos y el Carnaval .

La llegada del Tren Solar de la Quebrada impulsó aún más su desarrollo turístico, multiplicando los alojamientos, hosterías y emprendimientos gastronómicos.

Qué hacer en Maimará

Maimará ofrece una amplia variedad de actividades para turistas:

Recorridos por plantaciones de flores , como campos de rosas, gladiolos y claveles.

, como campos de rosas, gladiolos y claveles. Visitas a bodegas de altura y degustaciones.

y degustaciones. Visita al Museo en Los Cerros y el Cementerio Nuestra Señora del Carmen .

. Vendimia del Bayeh , un festival que combina vino, música, arte y gastronomía.

, un festival que combina vino, música, arte y gastronomía. Platos típicos como locro, humita, estofado, empanadas jujeñas, picante de lengua y postres tradicionales como mazamorra, arroz con leche y empanadillas de cayote.

Maimará - Jujuy Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Está ubicado a 77 km de San Salvador de Jujuy, 8 km de Tilcara y 19 km de Purmamarca, lo convierte en una parada obligada para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca.

Se puede llegar en auto, micro o a través del Tren Solar, que ofrece vistas panorámicas únicas de los cerros de colores.