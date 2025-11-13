Quini 6: los 37 ganadores de $7,4 millones y los números de la suerte premiados

El Quini 6 premió este miércoles 12 de noviembre a 37 jugadores con más de 7,4 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a un histórico de $11.500 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.321, correspondiente a ayer, hubo 37 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale" . Se lleva cada uno $7.441.168,99 tras acertar cinco de los siguientes números: 00, 12, 13, 16, 22 y 32.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 16 de noviembre, fecha del siguiente sorteo.

El domingo 16 de noviembre (sorteo N° 3.322), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $11.500 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha , con $6.700 millones.

02 - 09 - 16 - 20 - 38 - 45

Resultados y ganadores del Quini 6

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

04 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32

Hubo 17 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $7,4 millones cada uno.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.