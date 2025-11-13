13 de noviembre de 2025 - 10:32

Quini 6: los 37 ganadores de $7,4 millones y los números de la suerte premiados

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.321, correspondiente al miércoles 12 de noviembre. Ya hay un pozo acumulado de $11.500 millones.

Resultados y ganadores del Quini 6

Resultados y ganadores del Quini 6

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 premió este miércoles 12 de noviembre a 37 jugadores con más de 7,4 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a un histórico de $11.500 millones.

Leé además

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

Por Redacción Sociedad
Quini 6: los 15 ganadores de $22 millones y los números de la suerte premiados

Quini 6: los 15 ganadores de $22 millones y los números de la suerte premiados

Por Redacción Sociedad

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.321, correspondiente a ayer, hubo 37 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $7.441.168,99 tras acertar cinco de los siguientes números: 00, 12, 13, 16, 22 y 32.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 16 de noviembre, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 16 de noviembre

El domingo 16 de noviembre (sorteo N° 3.322), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $11.500 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $6.700 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.260 millones
  • La Segunda: $2.700 millones
  • Revancha: $6.700 millones
  • Siempre Sale: $360 millones
  • Extra: $130 millones
Resultados y ganadores del Quini 6
Resultados y ganadores del Quini 6

Resultados y ganadores del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.321 del miércoles 12 de noviembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 09 - 16 - 20 - 38 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

04 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32

Hubo 17 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $7,4 millones cada uno.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María da Silva Bosco, la turista brasileña que murió tras ser golpeada y María Paula Giglio, la joven mendocina asesinada en 2014 por un paciente psiquiátrico. 

Asesinos desequilibrados y Ley de Salud Mental: la turista brasileña y el caso que conmocionó a Mendoza

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Esmeralda, de 10 años, presentará su libro Noches hundidas en el terror en el Café Mundial.

La tataranieta del autor del Martín Fierro presenta su primer libro en el Pasaje San Martín

Por Bernarda García Centurión
Dónde queda el pueblo argentino que fue elegido el mejor del mundo entre 270 candidatos.

Un pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo para hacer turismo: dónde queda y qué hacer

Por Redacción Sociedad