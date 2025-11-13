13 de noviembre de 2025 - 09:31

Impresionante aterrizaje en Mendoza: un piloto mostró desde la cabina cómo desciende su avión en El Plumerillo

El video, filmado desde la cabina, muestra la aproximación completa al Aeropuerto Internacional y a Mendoza desde arriba.

Impresionante aterrizaje en Mendoza: un piloto mostró desde la cabina cómo desciende su avión en El Plumerillo.

Impresionante aterrizaje en Mendoza: un piloto mostró desde la cabina cómo desciende su avión en El Plumerillo.

Foto:

@Gaboair
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Ver como desciende o despega un avión desde la cabina es un espectáculo que tienen algunas pocas personas en el mundo. Pero gracias a las grabaciones y las redes sociales, miles de personas pueden vivir esa experiencia a primera mano.

Leé además

Quién es la mendocina que fue la única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal

Quién es la mendocina que fue única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal

Por Ignacio de la Rosa
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Nueva alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas y a qué hora

Por Redacción Sociedad

Un piloto argentino compartió un impactante video del descenso de un avión comercial sobre Mendoza, captado desde el cockpit, en un día nublado.

En su cuenta de X, @Gaboair publicó un video que permite ver, paso a paso, cómo se realiza la aproximación, el aterrizaje y el rodaje final hasta el estacionamiento en la plataforma del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (El Plumerillo).

“Mendoza. Descenso, aproximación, aterrizaje y rodaje hasta el estacionamiento en la plataforma del aeropuerto El Plumerillo”, escribió el piloto al compartir la filmación.

Embed

Las imágenes muestran el avión descendiendo lentamente, atravesando capas de nubes, con una vista panorámica de Mendoza desde el aire.

El video continúa hasta el momento en que las ruedas tocan la pista y sigue durante el rodaje por la plataforma, e incluso retrata el instante final en el que el avión queda alineado para el “estacionamiento”, previo al descenso de los pasajeros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El estudio “Mapa Nacional de Horarios de Inicio Escolar” concluye que el inicio de clases en la provincia ocurre hasta 50 minutos antes del amanecer en invierno. Plantean revisar el huso horario vigente.

Huso horario: un estudio revela que Mendoza inicia las clases más tarde que el promedio del país

Por Jorge Yori
Maru Botana lleva a la Justicia a una constructora por un proyecto que nunca se realizó en Mendoza.

Maru Botana denunció a una constructora por estafa y fraude en un proyecto solidario en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes. Foto: Los Andes.

Rodolfo Montero en Aconcagua Radio: "Mendoza tiene una de las mejores coberturas de vacunación del país pero no alcanza"

Por Redacción
Diego Santilli visitará Mendoza este viernes 

Diego Santilli visitará Mendoza este viernes para reunirse con Alfredo Cornejo

Por Redacción Política