Impresionante aterrizaje en Mendoza: un piloto mostró desde la cabina cómo desciende su avión en El Plumerillo.

Ver como desciende o despega un avión desde la cabina es un espectáculo que tienen algunas pocas personas en el mundo. Pero gracias a las grabaciones y las redes sociales, miles de personas pueden vivir esa experiencia a primera mano.
El video, filmado desde la cabina, muestra la aproximación completa al Aeropuerto Internacional y a Mendoza desde arriba.
Ver como desciende o despega un avión desde la cabina es un espectáculo que tienen algunas pocas personas en el mundo. Pero gracias a las grabaciones y las redes sociales, miles de personas pueden vivir esa experiencia a primera mano.
Un piloto argentino compartió un impactante video del descenso de un avión comercial sobre Mendoza, captado desde el cockpit, en un día nublado.
En su cuenta de X, @Gaboair publicó un video que permite ver, paso a paso, cómo se realiza la aproximación, el aterrizaje y el rodaje final hasta el estacionamiento en la plataforma del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (El Plumerillo).
“Mendoza. Descenso, aproximación, aterrizaje y rodaje hasta el estacionamiento en la plataforma del aeropuerto El Plumerillo”, escribió el piloto al compartir la filmación.
Las imágenes muestran el avión descendiendo lentamente, atravesando capas de nubes, con una vista panorámica de Mendoza desde el aire.
El video continúa hasta el momento en que las ruedas tocan la pista y sigue durante el rodaje por la plataforma, e incluso retrata el instante final en el que el avión queda alineado para el “estacionamiento”, previo al descenso de los pasajeros.