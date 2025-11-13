El video, filmado desde la cabina, muestra la aproximación completa al Aeropuerto Internacional y a Mendoza desde arriba.

Impresionante aterrizaje en Mendoza: un piloto mostró desde la cabina cómo desciende su avión en El Plumerillo.

Ver como desciende o despega un avión desde la cabina es un espectáculo que tienen algunas pocas personas en el mundo. Pero gracias a las grabaciones y las redes sociales, miles de personas pueden vivir esa experiencia a primera mano.

Un piloto argentino compartió un impactante video del descenso de un avión comercial sobre Mendoza, captado desde el cockpit, en un día nublado.

En su cuenta de X, @Gaboair publicó un video que permite ver, paso a paso, cómo se realiza la aproximación, el aterrizaje y el rodaje final hasta el estacionamiento en la plataforma del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (El Plumerillo).

“Mendoza. Descenso, aproximación, aterrizaje y rodaje hasta el estacionamiento en la plataforma del aeropuerto El Plumerillo”, escribió el piloto al compartir la filmación.

la parte del aterrizaje con velocidad y sonidos reales. pic.twitter.com/uyLeLZzrDG — GaboAir (@GaboAir) November 13, 2025 Las imágenes muestran el avión descendiendo lentamente, atravesando capas de nubes, con una vista panorámica de Mendoza desde el aire.