Hoy es la Noche de las Heladerías 2025: dónde hay 2x1 en cuarto de kilo

Llega la noche más esperada para los amantes del helado. ¿Cuáles heladerías están adheridas y con qué promociones?

Como cada año, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) organiza la "Noche de las Heladerías" que se celebra con promociones y descuentos en helados. Este año será la 41° edición bajo el lema "El futuro es artesanal" y 2x1 en el pote de cuarto de kilo.

El consumo de helado en Argentina demuestra la gran pasión por este postre: cada persona come en promedio 7,3 kilogramos de helado al año, llegando a 10 kg en verano. Los sabores favoritos son el dulce de leche granizado y el chocolate con almendras.

Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025

La Noche de las Heladerías es la celebración más esperada de esta semana: este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas hasta el cierre de cada local adherido, con la compra de un cuarto kilo de helado se regalará otro cuarto más.

De esta forma, este producto artesanal se vuelve a convertir en la excusa para vivir una jornada diferente y conocer las heladerías de la provincia, a los maestros heladeros y hasta ver cómo se elabora el verdadero y auténtico helado artesanal argentino.

El sabor especial de la Noche de las Heladerías 2025

Además, Afadhya, como lo hace cada año, propone un nuevo sabor frutal súper fresco e innovador. Se trata de Fruta D’ Oro, un sorbete de mango y banana (a base de agua) con un toque cítrico de lima y sembrado con un granizado de chocolate blanco. Está sólo disponible en heladerías que lo especifiquen.

Una creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en Argentina, donde maestros del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.

Heladerías de Mendoza adheridas a la Noche de las Heladerías 2025

Este jueves 13 de noviembre, algunas de las heladerías de Mendoza que ofrecerán 2x1 en cuarto de kilo de helado son:

  • La Parrala - Colón 83, Godoy Cruz
  • Ferruccio Soppelsa - San Martín Sur 450, Godoy Cruz
  • Colonial - Colectora Sur 2.137, Maipú
  • Colonial - Viamonte 3.490, Luján
  • Angelini - Padre Vázquez 217, Maipú
  • Roma - Boulogne Sur Mer 698, San Martín
  • Anahí - San Martín 348, Malargüe
  • Piré - Av. Alvear Oeste 498, General Alvear

El mapa de las heladerías adheridas a la Noche de las Heladerías

