Helado de dulce de leche sin azúcar: la receta cremosa y saludable que podés preparar en casa

Preparar helado casero sin azúcar es un beneficio para disfrutar del mejor postre de verano. Para eso, existe una preparación que logra una textura cremosa con solo una espátula y tiempo de frío. Esta receta utiliza dulce de leche sin azúcar y una mezcla suave que ayuda a evitar la cristalización.

El proceso necesita algo de paciencia, aunque los pasos son simples. La incorporación de crema batida es fundamental para darle volumen y suavidad, mientras que el chocolate sin azúcar aporta textura. No se trata solo de combinar ingredientes, sino de hacerlo en el orden correcto y con movimientos específicos para que el resultado sea un helado firme, parejo y listo para disfrutar.

Ingredientes y pasos para un helado de dulce de leche cremoso Ingredientes 250 gr de dulce de leche sin azúcar

. 250 cc de leche descremada.

120 cc de crema de leche.

Esencia de vainilla.

Primeros pasos para formar el helado Primero debemos calentar en una olla pequeña la leche junto con el dulce de leche y unas gotas de esencia de vainilla. Es importante hacerlo a fuego bajo y revolver constantemente para evitar que la mezcla se pegue o hierva. La idea es que el dulce de leche se integre por completo hasta obtener una mezcla lisa. Una vez lista, hay que apagar el fuego y dejar enfriar. Luego, conviene pasar la mezcla a un recipiente y llevarla a la heladera para que tome una temperatura más baja antes de combinarla con la crema. Este detalle hace que el helado quede más uniforme, ya que evita que la crema batida pierda aire al entrar en contacto con una mezcla tibia. Mantener la preparación fría desde el principio ayuda a lograr una textura final más suave. Cómo lograr una textura cremosa como último paso El paso clave para obtener un helado cremoso es el batido de la crema.