Helado de dulce de leche sin azúcar: la receta cremosa y saludable que podés preparar en casa

Preparar helado casero sin azúcar es un beneficio para disfrutar del mejor postre de verano. Para eso, existe una preparación que logra una textura cremosa con solo una espátula y tiempo de frío. Esta receta utiliza dulce de leche sin azúcar y una mezcla suave que ayuda a evitar la cristalización.
El proceso necesita algo de paciencia, aunque los pasos son simples. La incorporación de crema batida es fundamental para darle volumen y suavidad, mientras que el chocolate sin azúcar aporta textura. No se trata solo de combinar ingredientes, sino de hacerlo en el orden correcto y con movimientos específicos para que el resultado sea un helado firme, parejo y listo para disfrutar.
Ingredientes y pasos para un helado de dulce de leche cremoso
Ingredientes
250 gr de dulce de leche sin azúcar.
250 cc de leche descremada.
120 cc de crema de leche.
Esencia de vainilla.
60 gr de chocolate sin azúcar picado.
Primeros pasos para formar el helado
Primero debemos calentar en una olla pequeña la leche junto con el dulce de leche y unas gotas de esencia de vainilla. Es importante hacerlo a fuegobajo y revolver constantemente para evitar que la mezcla se pegue o hierva. La idea es que el dulce de leche se integre por completo hasta obtener una mezcla lisa.
Una vez lista, hay que apagar el fuego y dejar enfriar.
Luego, conviene pasar la mezcla a un recipiente y llevarla a la heladera para que tome una temperatura más baja antes de combinarla con la crema. Este detalle hace que el helado quede más uniforme, ya que evita que la crema batida pierda aire al entrar en contacto con una mezcla tibia. Mantener la preparación fría desde el principio ayuda a lograr una textura final más suave.
Cómo lograr una textura cremosa como último paso
El paso clave para obtener un helado cremoso es el batido de la crema.
Para eso, debemos usar paletas de batidora y un bowl previamente enfriados, incluso colocados en el freezer por unos minutos, para conservar la temperatura.
Debemos batir la crema durante aproximadamente 3 minutos. Esto permitirá obtener una consistencia firme, pero no excesiva. No debe cortarse ni separarse.
Una vez que la crema está lista, incorporamos la mezcla de dulce de leche con movimientos envolventes, lo que ayuda a mantener el aire dentro.
Luego se pasa todo a un recipiente y se lleva al freezer.
Para evitar que el helado cristalice, durante la primera hora se debe mezclar cada 15minutos. Durante las 2 horas siguientes, se mezcla cada 30 minutos. Este paso garantiza una textura final más suave.
El chocolate picado sin azúcar debemos agregarlo durante una de estas mezclas intermedias, asegurando que se distribuya de manera uniforme sin hundirse al fondo.
Por último, el helado debe reposar en el freezer por al menos 4 horas antes de consumir.
Hacer helado sin azúcar en casa solo necesita atención a los tiempos de batido y enfriado. Esta receta permite disfrutar un sabor intenso a dulce de leche con una textura cremosa y equilibrada.