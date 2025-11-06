Pan integral en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Este pan integral en sartén se prepara en pocos minutos, sin horno y sin usar harina tradicional. Ideal para quienes buscan una opción liviana, saludable y casera, mantiene la textura esponjosa y el sabor del pan recién hecho. Aprender recetas simples y nutritivas como esta te permite comer rico sin complicarte.
En un bowl, mezclá la avena, las semillas de chía y el polvo de hornear.
Agregá el huevo, el yogur y la sal, y batí hasta lograr una masa espesa.
Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite.
Verté la mezcla formando un disco de 1 cm de grosor.
Cociná a fuego bajo durante 3 minutos por lado, hasta que quede dorado y firme.
Consejos para un resultado perfecto
Podés reemplazar la avena por harina de almendras o lino si preferís una versión sin gluten.
Para un toque dulce, agregá canela y miel.
Si te gusta más crocante, cocinalo unos minutos más con la tapa abierta.
Se conserva bien hasta 2 días en la heladera o se puede freezar.
En solo 5 minutos, vas a tener un pan integral saludable sin harina, ideal para acompañar con palta, huevo o queso crema. Una receta rápida, económica y perfecta para quienes buscan comer mejor sin perder sabor.