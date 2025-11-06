6 de noviembre de 2025 - 12:30

Pan integral en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Recetas de pan rápidas y sin horno, perfectas para un desayuno o merienda saludable, con ingredientes naturales y económicos.

Por Andrés Aguilera

Este pan integral en sartén se prepara en pocos minutos, sin horno y sin usar harina tradicional. Ideal para quienes buscan una opción liviana, saludable y casera, mantiene la textura esponjosa y el sabor del pan recién hecho. Aprender recetas simples y nutritivas como esta te permite comer rico sin complicarte.

Ingredientes esenciales para el pan

  • 3 cucharadas de avena molida o instantánea

  • 1 cucharada de semillas de chía

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de yogur natural o vegetal

  • 1 pizca de sal

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de aceite de oliva o coco

image

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • En un bowl, mezclá la avena, las semillas de chía y el polvo de hornear.

  • Agregá el huevo, el yogur y la sal, y batí hasta lograr una masa espesa.

  • Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite.

  • Verté la mezcla formando un disco de 1 cm de grosor.

  • Cociná a fuego bajo durante 3 minutos por lado, hasta que quede dorado y firme.

Consejos para un resultado perfecto

  • Podés reemplazar la avena por harina de almendras o lino si preferís una versión sin gluten.

  • Para un toque dulce, agregá canela y miel.

  • Si te gusta más crocante, cocinalo unos minutos más con la tapa abierta.

  • Se conserva bien hasta 2 días en la heladera o se puede freezar.

En solo 5 minutos, vas a tener un pan integral saludable sin harina, ideal para acompañar con palta, huevo o queso crema. Una receta rápida, económica y perfecta para quienes buscan comer mejor sin perder sabor.

