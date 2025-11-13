Nueva alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas y a qué hora

Casi como una constante cotidiana, este jueves hay alerta amarilla por tormentas severas en varios sectores de Mendoza , además de altas temperaturas.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche . Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 13°C, la máxima alcanzará los 31°C.

La alerta amarilla rige en horas de la noche para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo , ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica", indica el reporte del SMN.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual", agrega.

Alerta amarilla por tormentas (13/11) SMN

El viernes se repite la alerta amarilla por tormentas, pero expandida al Gran Mendoza y Valle de Uco.

"Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera", señala el pronóstico para mañana, con una mínima de 16°C y una máxima de 31°C.

Para el sábado se esperan mejoras: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, inestable en la mañana, vientos leves del noreste". La mínima será de 16°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.