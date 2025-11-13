Nueva alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas y a qué hora

Casi como una constante cotidiana, este jueves hay alerta amarilla por tormentas severas en varios sectores de Mendoza, además de altas temperaturas.
El pronóstico anuncia dos días consecutivos con precipitaciones en vastos sectores de Mendoza.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 13°C, la máxima alcanzará los 31°C.
La alerta amarilla rige en horas de la noche para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael, según el Servicio Meteorológico Nacional.
"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica", indica el reporte del SMN.
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual", agrega.
El viernes se repite la alerta amarilla por tormentas, pero expandida al Gran Mendoza y Valle de Uco.
"Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera", señala el pronóstico para mañana, con una mínima de 16°C y una máxima de 31°C.
Para el sábado se esperan mejoras: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, inestable en la mañana, vientos leves del noreste". La mínima será de 16°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.