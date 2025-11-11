11 de noviembre de 2025 - 08:17

Zonda y tormentas: renuevan las advertencias en Mendoza por más días

Los detalles del pronóstico del tiempo, según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Sigue en Mendoza la advertencia por viento Zonda y la probabilidad de tormentas, además de las altas temperaturas.

Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura, Zonda en precordillera y Malargüe. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 17°C, la máxima llegará a los 29°C.

El miércoles se espera un día a puro sol. "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Buenas condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 14°C, mientras que la máxima rondará los 27°C.

Respecto al jueves, el pronóstico anticipa mal tiempo en la Alta Montaña, que podría extenderse hasta el viernes: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche. Nevadas en cordillera". La máxima alcanzará en el llano los 31°C.

