Cambios en el INV: Cuáles son las implicancias y desafíos para la industria vitivinícola

En la previa de la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a Mendoza, el Centro de Economía Política Argentina analizó las modificaciones.

Cuáles son los cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y su posible impacto en la industria vitivinícola

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre la resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para analizar las implicancias y desafíos que plantean los cambios en la industria vitivinícola. Esto, horas antes de que el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, llegue a Mendoza para debatir sobre este tema.

La medida fue publicada el viernes pasado y generó revuelo en el sector, porque si bien existía un consenso sobre la necesidad de reducir la cantidad de controles, se han generado dudas sobre el impacto que puede tener que ciertas gestiones -en particular el CIU (la declaración jurada del ingreso de la uva)- dejen de ser obligatorias, para pasar a ser optativas.

El CEPA detalla que la resolución introduce una reforma estructural en el sistema de control del vino argentino. También, que derogó 973 normas históricas, cerca del 80% del cuerpo legal vigente, y transformó el enfoque estatal: el INV deja de fiscalizar todas las etapas de la producción y pasa a controlar únicamente el vino terminado, con un Certificado Analítico de Libre Circulación.

El Gobierno la presenta como una política de modernización y simplificación administrativa, pero el informe del CEPA advierte que se trata, en realidad, de un cambio de régimen regulatorio, más profundo incluso que las reformas de los '90. No supone una desregulación completa, sino una transferencia del control estatal al mercado, donde el Estado abandona su rol preventivo para adoptar uno correctivo y posterior.

INV y los controles que deberán seguir Se redujeron los controles que realizará el INV Los principales cambios Antes de la resolución, el INV realizaba un control preventivo y continuo: inspeccionaba viñedos, cosecha, elaboración, transporte y fraccionamiento. Con el nuevo esquema, se eliminan esas etapas intermedias y el control se limita al producto embotellado. Las inspecciones presenciales, que sumaban unas 5.000 al año, desaparecen; los permisos de tránsito y las declaraciones juradas semanales se sustituyen por trámites digitales; y el grado alcohólico mínimo ya no se determina anualmente según la cosecha.