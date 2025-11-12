Las exportaciones de vino volvieron a caer en octubre y se sostiene el descenso acumulado anual

Después de haber tenido un repunte del 13,4% interanual en septiembre, en octubre las exportaciones argentinas de vino volvieron a caer, un 9,6% en comparación con igual mes del año anterior, mientras que el mosto concentrado retrocedió 6,3%.
Según datos del INV, las ventas al exterior disminuyeron 9,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024.
De acuerdo con los datos preliminares del informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el desempeño negativo se explica principalmente por la baja en el vino a granel, que mostró una retracción del 29,8%, con descensos del 26,5% en los tintos y del 50,9% en los blancos.
En cambio, el vino fraccionado tuvo un ajuste más moderado, de 1,6%, con una disminución del 1,2% en el vino color y del 3,1% en el blanco.
Dentro del fraccionado, las botellas -que concentran casi el 95% del total- bajaron 5,1% interanual, mientras que los envases tetra brik registraron un fuerte incremento del 188% (alcanzan el 5,5% del total fraccionado). El formato bag in box retrocedió 60% y los envases alternativos -lata y sachet- se mantuvieron estables.
En términos de valor FOB, las exportaciones de vino sumaron US$ 58,2 millones, un 11,1% menos que en octubre de 2024. Los varietales fueron los más afectados, con una caída del 17,6%, mientras que los vinos sin mención varietal crecieron 31,4% y los espumosos mostraron una expansión del 88,6%.
En el período enero–octubre 2025, el volumen total exportado de vinos registró una baja del 6,8% respecto del mismo tramo de 2024 y una disminución del 7,5% en valor FOB. La cantidad de vino fraccionado que se vendió al exterior cayó 5,1% y la de granel, 12,2%. En contrapartida, el mosto concentrado mostró una mejora del 3,7% en volumen y del 2,2% en valor FOB, con ventas por US$ 110 millones.
De esta forma, el valor total exportado de vinos y mostos en los primeros diez meses del año fue de US$ 666 millones, un 6% menos que el año anterior.
México se ubicó como principal destino de los vinos argentinos en octubre, seguido por Brasil, Paraguay, Reino Unido, Colombia y Estados Unidos. En conjunto, estos mercados concentraron más de la mitad del volumen exportado.
En cuanto a los vinos sin mención varietal, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil encabezaron las compras, mientras que el Malbec continuó siendo la cepa más demandada, representando el 70% del valor FOB de los varietales exportados.