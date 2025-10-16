Las exportaciones vitivinícolas repuntaron en septiembre, pero siguen en baja anual

Los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura muestran una marcada suba el mes pasado, pero en el acumulado de 2025 se sostiene la caída.

En septiembre crecieron las exportaciones de vino, pero el acumulado anual sigue en baja

Las exportaciones argentinas de vino registraron en septiembre un crecimiento interanual de 13,4% en volumen, mientras que las de mosto concentrado se redujeron 3,4%, según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Sin embargo, en el acumulado anual se sostiene la caída, de 6,3%.

El desempeño positivo del mes estuvo liderado por los vinos fraccionados, que crecieron 14,5%, y dentro de esa categoría destacó el fuerte aumento del vino blanco (+29,5%). En cambio, los envíos a granel subieron 9,6%, con una mejora de 12,3% en los vinos tintos y una baja de 17,5% en los blancos.

Los vinos espumosos fueron otro de los protagonistas del mes, con un incremento de 63,7% respecto de septiembre de 2024, impulsado principalmente por los mercados de Brasil, Estados Unidos y Francia.

Las exportaciones de vinos cayeron un 20% este año Exportaciones de vino Caída en el acumulado del año Pese al repunte mensual, el balance del año todavía es negativo. De enero a septiembre, el total exportado de vinos se redujo 6,3% frente a igual periodo de 2024. El vino a granel retrocedió 9,6%, mientras que el fraccionado cayó 5,2%. Dentro de este último, el vino blanco muestra una leve mejora (+0,9%) y el tinto continúa en baja (-6,4%).

El mosto concentrado, por su parte, logró un incremento acumulado de 5,5% en volumen, aunque con una leve baja en su valor FOB (-1,9%), lo que refleja menores precios internacionales.

Exportaciones: creció el vino a granel, pero cayó 2% el fraccionado Exportaciones de vino Los destinos más relevantes En septiembre, Estados Unidos se mantuvo como principal destino de los vinos argentinos, con más de 35.000 hectolitros entre varietales y sin mención varietal, seguido por Brasil, Reino Unido, Canadá y México. Los envíos a Estados Unidos sumaron más de US$ 13 millones, mientras que Brasil concentró cerca de US$ 11 millones. El informe también destaca el buen desempeño de mercados no tradicionales como Países Bajos, Uruguay y Colombia, que mostraron variaciones positivas tanto en volumen como en valor. Recuperación del vino blanco y desafíos del sector El crecimiento del vino blanco en casi todas las modalidades de exportación -93,8% en los no varietales y 21,1% en los varietales- fue uno de los hechos más destacados del mes. En contraste, los vinos tintos, que representan el 83% del total exportado, avanzaron solo 7,6% en septiembre. Con estos resultados, el sector vitivinícola consolida una recuperación mensual tras varios meses de retrocesos, aunque todavía enfrenta un escenario desafiante por la menor demanda internacional y la competencia creciente de otros productores del hemisferio sur.