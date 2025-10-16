Las exportaciones vitivinícolas repuntaron en septiembre, pero siguen en baja anual

Las exportaciones argentinas de vino registraron en septiembre un crecimiento interanual de 13,4% en volumen, mientras que las de mosto concentrado se redujeron 3,4%, según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Sin embargo, en el acumulado anual se sostiene la caída, de 6,3%.
El desempeño positivo del mes estuvo liderado por los vinos fraccionados, que crecieron 14,5%, y dentro de esa categoría destacó el fuerte aumento del vino blanco (+29,5%). En cambio, los envíos a granel subieron 9,6%, con una mejora de 12,3% en los vinos tintos y una baja de 17,5% en los blancos.
Los vinos espumosos fueron otro de los protagonistas del mes, con un incremento de 63,7% respecto de septiembre de 2024, impulsado principalmente por los mercados de Brasil, Estados Unidos y Francia.
Las exportaciones de vinos cayeron un 20% este año
Caída en el acumulado del año
Pese al repunte mensual, el balance del año todavía es negativo. De enero a septiembre, el total exportado de vinos se redujo 6,3% frente a igual periodo de 2024. El vino a granel retrocedió 9,6%, mientras que el fraccionado cayó 5,2%. Dentro de este último, el vino blanco muestra una leve mejora (+0,9%) y el tinto continúa en baja (-6,4%).
El mosto concentrado, por su parte, logró un incremento acumulado de 5,5% en volumen, aunque con una leve baja en su valor FOB (-1,9%), lo que refleja menores precios internacionales.
Exportaciones: creció el vino a granel, pero cayó 2% el fraccionado
Los destinos más relevantes
En septiembre, Estados Unidos se mantuvo como principal destino de los vinos argentinos, con más de 35.000 hectolitros entre varietales y sin mención varietal, seguido por Brasil, Reino Unido, Canadá y México.
Los envíos a Estados Unidos sumaron más de US$ 13 millones, mientras que Brasil concentró cerca de US$ 11 millones.
El informe también destaca el buen desempeño de mercados no tradicionales como Países Bajos, Uruguay y Colombia, que mostraron variaciones positivas tanto en volumen como en valor.
Recuperación del vino blanco y desafíos del sector
El crecimiento del vino blanco en casi todas las modalidades de exportación -93,8% en los no varietales y 21,1% en los varietales- fue uno de los hechos más destacados del mes. En contraste, los vinos tintos, que representan el 83% del total exportado, avanzaron solo 7,6% en septiembre.
Con estos resultados, el sector vitivinícola consolida una recuperación mensual tras varios meses de retrocesos, aunque todavía enfrenta un escenario desafiante por la menor demanda internacional y la competencia creciente de otros productores del hemisferio sur.