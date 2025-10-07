El INV derogó 756 resoluciones para simplificar trámites, ¿cuáles son?

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio un paso significativo en su proceso de modernización y simplificación normativa al dictar la Resolución N° 35/2025 , que deroga un total de 756 resoluciones que regían su ámbito.

La medida es parte de la aplicación de las " Buenas Prácticas en Materia de Simplificación ", que promueve la mejora continua de los procesos en el sector público nacional. Además, responde a la directriz del Decreto N°90/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó a los organismos a realizar un relevamiento para identificar y eliminar normativas obsoletas e innecesarias.

El análisis, realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización del organismo, detectó una gran cantidad de resoluciones que habían perdido actualidad y relevancia con el tiempo.

Las resoluciones que fueron emitidas en un contexto específico para requerir información puntual y que hoy resultan innecesarias.

Todas aquellas que tenían una vigencia temporal y cuyo período de aplicación ya había expirado.

La finalidad última de esta acción es "profundizar el proceso de desburocratización y modernización del Estado Nacional", facilitando el funcionamiento interno del INV y la interacción con el sector vitivinícola.

Casi 50 años de antigüedad

La resolución recuerda que el decreto 891/17 establece que, entre las “Buenas Prácticas en Materia de Simplificación”, se debe realizar un relevamiento de las normas para identificar las vigentes y proponer la derogación de las obsoletas o innecesarias.

Suma que, en el marco del proceso de desburocratización que está realizando el Estado nacional diversas resoluciones del INV han perdido actualidad -en las 62 páginas del anexo hay varias que datan de 1979- y relevancia.

Entre las de vigencia temporal está la fijación del grado alcohólico de los vinos para su circulación, que se dictan en forma anual; como también las resoluciones que fueron emitidas para requerir una información específica a raíz de un contexto especial.