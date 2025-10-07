El INV derogó 756 resoluciones para simplificar trámites, ¿cuáles son?

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio un paso significativo en su proceso de modernización y simplificación normativa al dictar la Resolución N° 35/2025, que deroga un total de 756 resoluciones que regían su ámbito.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura eliminó normas obsoletas o temporales, en cumplimiento con la directriz de simplificación del sector público nacional.
La medida es parte de la aplicación de las "Buenas Prácticas en Materia de Simplificación", que promueve la mejora continua de los procesos en el sector público nacional. Además, responde a la directriz del Decreto N°90/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó a los organismos a realizar un relevamiento para identificar y eliminar normativas obsoletas e innecesarias.
El análisis, realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización del organismo, detectó una gran cantidad de resoluciones que habían perdido actualidad y relevancia con el tiempo.
Entre las 756 normas eliminadas se encuentran:
Todas aquellas que tenían una vigencia temporal y cuyo período de aplicación ya había expirado.
Las resoluciones que fueron emitidas en un contexto específico para requerir información puntual y que hoy resultan innecesarias.
La finalidad última de esta acción es "profundizar el proceso de desburocratización y modernización del Estado Nacional", facilitando el funcionamiento interno del INV y la interacción con el sector vitivinícola.
La resolución recuerda que el decreto 891/17 establece que, entre las “Buenas Prácticas en Materia de Simplificación”, se debe realizar un relevamiento de las normas para identificar las vigentes y proponer la derogación de las obsoletas o innecesarias.
Suma que, en el marco del proceso de desburocratización que está realizando el Estado nacional diversas resoluciones del INV han perdido actualidad -en las 62 páginas del anexo hay varias que datan de 1979- y relevancia.
Entre las de vigencia temporal está la fijación del grado alcohólico de los vinos para su circulación, que se dictan en forma anual; como también las resoluciones que fueron emitidas para requerir una información específica a raíz de un contexto especial.