Quién es la mendocina que fue única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal

Más de 300 estudiantes de América Latina fueron evaluados por su capacidad para resolver situaciones en la NASA y Parque Universal. Rol clave de una mendocina.

Quién es la mendocina que fue la única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal

Entre el 3 y el 11 de noviembre, 22 líderes y referentes educativos de toda América fueron parte de un certamen en el que se eligió el mejor trabajo realizado por más de 300 estudiantes y orientados a altas capacidades educativas. Todos los trabajos fueron en la órbita del modelo STEAM, un enfoque educativo que integra las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (de allí la sigla STEAM, por sus iniciales en inglés) para resolver problemas del mundo real. Y, entre los miembros del jurado, hubo una mendocina y quien, además, fue la única representante argentina.

Se trata de Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison y gran impulsora de estos proyectos referidos a propuestas educativas asociadas a habilidades superiores en las competencias de los estudiantes.

Graciela Bertancud NASA 3 Quién es la mendocina que fue la única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal Gentileza "En Estados Unidos, los estudios Universal, la NASA y la Universidad de Florida han confeccionado un programa para estimular en los jóvenes la metodología STEAM. Entonces, los estudiantes van al parque de Universal y, por ejemplo, pueden ver cómo funciona una montaña rusa. Luego, en la Universidad de Florida, ingenieros les cuentan cuáles han sido los componentes físicos y matemáticos que utilizan en el diseño y, de ahí, los alumnos van a la NASA y hacen un recorrido por todas las misiones. Además, les piden que realicen una misión con todas estas nociones y deben presentarlo y resolverlo", recapitula Bertancud a Los Andes.

De Argentina, y entre los más de 300 participantes, hubo ocho estudiantes (todos de Buenos Aires). Y el proyecto ganador, que fue elegido por el jurado del que fue parte la mendocina, fue desarrollado por estudiantes de México.

Graciela Bertancud NASA 2 Quién es la mendocina que fue la única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal Gentileza Graciela Bertancud Una mendocina en los parques Universal, la NASA y la Universidad de Florida Graciela Bertancud fue la única argentina en ser parte del jurado que debía analizar y puntuar los trabajos realizados por estudiantes de toda América Latina.

"Se arman equipos y cada uno de ellos debe resolver la misión que se les pidió. Había distintos desafíos, como por ejemplo diseñar el traje que debería usarse en la luna o resolver cómo debería ser el transporte allá y en base a las características del suelo de la luna. También hubo trabajos vinculados al cuidado de ambiente", sintetizó la mendocina. Graciela Bertancud NASA 5 Quién es la mendocina que fue la única jurado argentina de un concurso de misiones en la NASA y Parque Universal Gentileza Graciela Bertancud Los ganadores fueron premiados con un viaje a Tokio para continuar desarrollándose en proyectos dentro del modelo STEAM. “Lo que más impacta es ver cómo las distintas corporaciones -ya sea la NASA, la Universidad de Florida o Universal- están trabajando en equipó para poder lograr que los chicos tengan experiencias de este tipo, vinculadas a la tecnología, la robótica y la ciencia. Además fue una inmejorable oportunidad para compartir la experiencia y conversar con los estudiantes, interactuando con todos los referentes de escuelas innovadoras de América Latina y compartiendo sobre IA y robótica", concluye Bertancud.