La tataranieta del autor del Martín Fierro presenta su primer libro en el Pasaje San Martín

Esmeralda , de 10 años, presentará hoy jueves a las 18.30 su primer libro Noches hundidas en el terror. Será en Café Mundial , ubicado en el Pasaje San Martín, pleno centro de la ciudad de Mendoza. Estará acompañada por Elodia , también muy joven y coautora del proyecto.

La precoz escritora, alumna de 5° grado del Colegio San Jorge , desarrolló su obra a partir de ideas propias, trabajando junto a sus profesores y con el impulso constante de su familia.

En diálogo con Los Andes , Ramiro Marquesini, de Café Mundial, contó: “La idea surgió de manera muy natural y casi casual. Nos enteramos de la existencia del libro porque Esmeralda, autora de apenas 10 años, es hija de un gran amigo. Cuando supimos que había escrito un libro de terror y que lo había desarrollado junto a profesores y con el acompañamiento de su familia, nos pareció increíble. En nuestro local siempre buscamos apoyar expresiones culturales que aporten luz, imaginación y comunidad en el Pasaje San Martín, así que inmediatamente sentimos que este era el espacio perfecto para que ella pudiera compartir su obra”.

"Recientemente nos enteramos de que Esmeralda es tataranieta de José Hernández, autor del Martín Fierro. Tal vez allí haya una clave: algo poderoso, silencioso y antiguo parece moverse en su ADN. Hoy tenemos la fortuna de ver asomar esa energía en sus primeras páginas. Para nosotros, este libro no es solo un debut; es la continuidad de una historia literaria que sigue viva en ella".

El libro, que fue publicado por la editorial mendocina Bambalí, estará a la venta en el lugar de la presentación. En caso de no recibirlos a tiempo, se coordinará para que las personas interesadas puedan adquirirlo.

“Leer parte del libro confirma que tiene una imaginación inmensa, pero también una sensibilidad especial para su edad. Es un trabajo que refleja su talento, pero también el acompañamiento amoroso de su familia y docentes”, dijo Marquesini.

Sobre la presentación del libro

“Que una presentación así suceda debajo de la cúpula del Pasaje, en Café Mundial, tiene un simbolismo precioso y es muy emocionante para nosotros. Es un privilegio que vivan esta experiencia acá, en un espacio pensado para que la cultura circule. En un mundo lleno de pantallas, notificaciones y distracciones, ver a una niña de 10 años que se sienta a escribir, crea un universo propio, termina un libro y se anima a presentarlo, es un gesto enorme de creatividad y valentía. Sentimos que estamos acompañando un inicio, una semilla que puede marcar el futuro de Esmeralda y también el de todos los chicos y chicas que la verán hoy y pensarán: ‘yo también puedo’. Lo que nos mueve es el corazón: saber que, de este encuentro, pueden nacer ideas, motivaciones, sueños y nuevas miradas”, expresó el dueño del café.

Según Marquesini, se preparan con mucho entusiasmo para el evento, al que asistirán numerosos chicos y chicas de entre 9 y 14 años que quieren escuchar a la autora leer fragmentos del libro, hacerle preguntas y compartir un buen momento.