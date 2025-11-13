Asesinos desequilibrados y Ley de Salud Mental: la turista brasileña y el caso que conmocionó a Mendoza

El debate por la salud mental resurgió luego de que un hombre de 30 años con problemas psiquiátricos y con más de 20 antecedentes fue detenido tras golpear sin motivo alguno a una turista brasileña que murió poco después de la agresión en un hospital porteño.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre

El episodio ocurrió en el mediodía del pasado jueves en la avenida Corrientes al 3200, donde el individuo golpeó a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco , de 69 años, sin motivo aparente y la mujer cayó al piso tras lo cual fue asistida por el SAME y trasladada a un hospital donde, momentos después, falleció debido a que el golpe le provocó un fuerte traumatismo de cráneo.

Este hecho volvió a poner en agenda el tema de salud mental cuya Ley Nacional N° 26.657 fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013 y establece, entre otras cosas, que toda internación debe realizarse con el consentimiento informado del paciente o de su representante legal , lo que en muchos casos limita el accionar de los familiares de la persona afectada.

Uno de los inconvenientes es que los protocolos y plazos judiciales pueden retrasar decisiones clínicas urgentes y dificultar la intervención en cuadros clínicos graves, lo que alimenta el debate sobre la necesidad de revisar la ley actual.

El citado consentimiento para la internación es válido solo cuando la persona se encuentra lúcida y comprende su situación, mientras que, si durante la internación pierde esa lucidez, el consentimiento queda anulado, la internación pasa a ser involuntaria y, en estos casos, se le da la intervención a un juez.

Además, la ley exige la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, la demostración de un riesgo cierto e inminente y la ausencia de alternativas ambulatorias, exigencias que fueron pensadas para garantizar derechos y que se convirtieron en uno de los principales obstáculos del sistema de salud mental.

El caso que conmocionó a Mendoza: en nombre de "el diablo" paciente psiquiátrico mató a una conocida productora de radio

Una conocida productora de radio de Mendoza fue brutalmente asesinada apuñaladas por un enfermo psiquiátrico en la Municipalidad de San Carlos. El brutal crimen ocurrió el mediodía d el 18 de junio de 2014.

María Paula Giglio (33) se encontraba haciendo trámites en tesorería cuando Exequiel Palleres (24) entró a los gritos y la mató delante de todos los empleados y de la gente que se encontraba en el municipio.

El asesino es un enfermo psiquiátrico con un "severo trastorno de salud mental psiquiátrico con una instancia de policonsumo", explicó en ese momento Alberto Navarro, quien cumplía funciones públicas como Director de Salud Mental.

Navarro explicó en 2014 que una "descompensación mental por la no toma de los medicamentos" fue lo que causó el irracional comportamiento de Exequiel Palleres, el joven asesino.

image

Giglio vivía en la Sexta Sección y trabajaba en la radio Red 101, pero se había desplazado hasta San Carlos para gestionar el trámite. Palleres se le tiró encima, le dio una puñalada, y la chica quiso escapar. Un tesorero intentó salvarla pero el hombre la siguió hasta darle en total cinco cuchillazos que acabaron con su vida.

Según testigos, el enfermo psiquiátrico gritaba, mientras perseguía a su víctima, que "mataba en nombre de el diablo".

Tras este aberrante crimen, familiares y amigos de Giglio reclamaron una revisión de la Ley de Salud Mental, algo que no ocurrió y sigue igual hasta hoy. Al igual que en el caso de la mujer brasileña, los cuestionamientos se centraron en un seguimiento estricto para que los enfermos mentales sigan sus tratamientos y se eviten estas "descompensaciones mentales" que, como en estos dos casos, pueden derivar en homicidios inentendibles.

Qué dice la OMS

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todo su potencial, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad. Tiene un valor intrínseco e instrumental y es un derecho humano fundamental.

La entidad remarca que las afecciones de salud mental comprenden los trastornos mentales y las discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Muchas afecciones de salud mental pueden tratarse con eficacia a un costo relativamente bajo, aunque los sistemas de salud siguen teniendo considerables limitaciones de recursos y en todo el mundo se registran importantes brechas terapéuticas.

En tanto, indica que todos los Estados Miembros de la OMS se comprometieron a aplicar el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, cuyo objetivo es mejorar la salud mental por medio de cuatro estrategias principales centradas en el liderazgo, la atención comunitaria, la promoción y prevención, y los datos.

En el análisis más reciente realizado por la OMS sobre el desempeño de los países en relación con el Plan de Acción (Mental health atlas 2024) se mostró que los avances hacia las metas acordadas siguen siendo insuficientes. Para acelerar la adopción de medidas, en el “Informe mundial de la OMS sobre la salud mental: transformar la salud mental para todos” se insta a los países a centrarse en tres vías de transformación: