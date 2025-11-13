Amazon trae su internet satelital a Argentina: promete precios accesibles y conexión de alta velocidad

Amazon avanza en su plan global de conectividad tras anunciar el lanzamiento de su marca “Amazon LEO”, el servicio de internet satelital que llegará a la región de la mano de DirecTV Latin America y SKY Brasil. Ambas compañías serán las encargadas de comercializar el servicio en países como Argentina .

Se incendió un edificio en pleno centro porteño y evacuaron a más de 200 personas

El sigiloso lanzamiento de una app de Amazon en Argentina: productos a menos de USD 10 y envío gratis

La promesa es que ofrecerá precios accesibles, atención al cliente y conexión de alta velocidad incluso en zonas rurales. Además, también llegará a Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú y Brasil.

Con más de tres décadas de experiencia en telecomunicaciones, DirecTV y SKY lideran la expansión del proyecto en Sudamérica, reforzando la red de conectividad que el Grupo Werthein ya desarrolla mediante fibra óptica.

Asimismo, el servicio de internet satelital será un aporte fundamental para impulsar la inclusión digital en comunidades urbanas y rurales, logrando que más personas accedan a una conexión estable para estudiar, trabajar o emprender.

A través de seis lanzamientos, la compañía ya alcanzó la totalidad de 153 satélites puestos en Órbita Terrestre Baja (LEO, por sus siglas en inglés), como parte de su progresivo plan despliegue de la constelación con la que brindará internet de alta velocidad, calidad y estabilidad en todo el mundo.

Se prevé que el año próximo inicie una progresiva comercialización del servicio de internet satelital desde el sur hacia la línea del ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la constelación, que alcanzará los 3.236 satélites que se ubicará a unos 630 km de la superficie terrestre.

El sistema integrará satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con el objetivo de atender a clientes residenciales y empresariales, con una inversión que -según anunció la compañía- alcanzará los 10.000 millones de dólares.

Amazon está avanzando con el envío de los satélites al espacio y, en paralelo, con el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del mundo: esta semana anunció que Santander es la ciudad elegida para instalar la primera estación terrestre en España de su red de internet por satélite Project Kuiper.

El sistema empleará enlaces ópticos y antenas de banda Ka, con velocidades anunciadas de hasta 400 Mbps para viviendas y 1 Gbps para empresas, y una latencia comparable a la fibra óptica.