El sigiloso lanzamiento de una app de Amazon en Argentina: productos a menos de USD 10 y envío gratis

Para salir a competir con las plataformas asiáticas Temu y Shein, Amazon alimentó la expectativa por su llegada oficial a Argentina con un lanzamiento sigiloso e inesperado: "Amazon Bazaar".
La empresa de e-commerce lanzó una aplicación con bajos precios y alimentó rumores de su llegada oficial al país, en medio de la fuerte competencia de Shein y Temu.
Es una versión de la popular plataforma de Jeff Bezos que ofrece una amplia variedad de productos de moda, hogar, decoración, autopartes, arte, tecnología y estilo de vida, con precios que arrancan por debajo de los 10 dólares, más baratos que los que se encuentran en su sitio matriz.
Amazon Bazaar también está disponible en otros 13 mercados: Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Kuwait, Qatar, Baréin, Omán, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Nigeria.
Aquí vienen algunas aclaraciones: la app de Amazon Bazaar funciona de manera independiente a la plataforma principal en dispositivos con sistema operativo Android y iOS. Es decir, carece de versión web.
Cada producto adquirido vía Amazon Bazaar cuenta con la garantía de cumplimiento y seguridad que caracteriza al gigante del e-commerce. Todos los precios figuran en pesos argentinos.
Además, los usuarios argentinos se ven beneficiados con 50% de descuento en la primera compra y envío gratuito para quienes compren más de $35.000. Es una especie de "regalo" a modo de incentivo para captar adeptos.
Se estima que las demoras por los envíos llegan a los 14 días.
El desembarco local de Amazon Bazaar se da a la par de la discusión que abrió el planteo de Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, en el foro anual de la consultora Abeceb el martes pasado.
En un panel en el que expuso, pidió “un marco regulatorio que sea igual para todos lo que compitan”, lo que generó un posterior cruce entre el fundador de Meli, Marcos Galperín, y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto por aplicar controles al furor que hoy generan Temu y Shein.