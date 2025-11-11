Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por muchos argentinos que buscan invertir en los bancos con seguridad y rendimiento previsible. La baja exposición al riesgo y la certeza del monto final lo mantienen como una herramienta de ahorro estable.
En las últimas semanas, las tasas de interés mostraron una tendencia descendente en gran parte del sistema financiero. Actualmente, los bancos ofrecen Tasas Nominales Anuales (TNA) que rondan el 33%, cuando a mediados de octubre algunas llegaban al 44%.
Cuánto paga hoy el Banco Nación por un plazo fijo a 30 días
Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco de la Nación Argentina (BNA), una inversión de $2.000.000 a 30 días ofrece distintos resultados según el canal elegido.
En sucursal, con una TNA del 25,50%, los intereses alcanzan los $41.917,81, con un total final de $2.041.917,81. A través de canales electrónicos, la TNA asciende al 29% y los intereses ganados llegan a $47.671,23, totalizando $2.047.671,23. De esta manera, la TEA se ubica en 28,71% para operaciones presenciales y 33,19% para las digitales, según los datos del Banco Nación.
Cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 en cada banco (a 30 días)
Los siguientes valores corresponden a la ganancia estimada que se obtiene al invertir $2.000.000 durante 30 días, según las Tasas Nominales Anuales (TNA) informadas por cada banco:
Banco Santander Argentina (27%): $44.384
Banco Galicia (25%): $41.096
Banco Provincia (24%): $39.452
Banco BBVA (27%): $44.384
Banco Macro (30%): $49.315
Banco Credicoop (28%): $46.027
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) (30,1%): $49.480
Banco Ciudad (28%): $46.027
Banco Bica (34%): $55.890
Banco CMF (34%): $55.890
Banco Comafi (30%): $49.315
Banco de Comercio (30%): $49.315
Banco de Corrientes (33%): $54.247
Banco de Formosa (27%): $44.384
Banco de Córdoba (34,5%): $56.706
Banco del Chubut (31%): $50.959
Banco del Sol (35%): $57.534
Banco Dino (32%): $52.603
Banco Hipotecario (29,5%): $48.497
Banco Julio (30%): $49.315
Banco Mariva (33%): $54.247
Banco Masventas (30%): $49.315
Banco Meridian (35%): $57.534
Banco Provincia de Tierra del Fuego (32%): $52.603