Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días

Los bancos ajustaron las tasas del plazo fijo y cambió lo que se gana al invertir $2.000.000 a 30 días. Mirá cuánto rinden hoy las principales entidades.

Los plazos fijos siguen siendo una opción elegida por quienes buscan resguardar el ahorro sin asumir riesgos.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por muchos argentinos que buscan invertir en los bancos con seguridad y rendimiento previsible. La baja exposición al riesgo y la certeza del monto final lo mantienen como una herramienta de ahorro estable.

En las últimas semanas, las tasas de interés mostraron una tendencia descendente en gran parte del sistema financiero. Actualmente, los bancos ofrecen Tasas Nominales Anuales (TNA) que rondan el 33%, cuando a mediados de octubre algunas llegaban al 44%.

Cuánto paga hoy el Banco Nación por un plazo fijo a 30 días Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco de la Nación Argentina (BNA), una inversión de $2.000.000 a 30 días ofrece distintos resultados según el canal elegido.

En sucursal, con una TNA del 25,50%, los intereses alcanzan los $41.917,81, con un total final de $2.041.917,81. A través de canales electrónicos, la TNA asciende al 29% y los intereses ganados llegan a $47.671,23, totalizando $2.047.671,23. De esta manera, la TEA se ubica en 28,71% para operaciones presenciales y 33,19% para las digitales, según los datos del Banco Nación.

image Cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 en cada banco (a 30 días) Los siguientes valores corresponden a la ganancia estimada que se obtiene al invertir $2.000.000 durante 30 días, según las Tasas Nominales Anuales (TNA) informadas por cada banco: