YPF anunció un acuerdo histórico y una inversión millonaria para GNL

El presidente de YPF, Horacio Marín , reveló detalles clave sobre el futuro de la compañía al tiempo o que destacó el ambicioso proyecto de Gas Natural Licuado ( GNL ) y sus proyecciones de inversión y exportación. Esto en el marco de los objetivos de la compañía de convertirse en una empresa 100% no convencional y del proyecto de la planta de LNG que se construirá en el Sur de Argentina.

YPF aumentó su producción y logró una ganancia de 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Marín puso el foco en el reciente acuerdo firmado en Emiratos Árabes Unidos y oficializó la incorporación de ADNOC, la cuarta petrolera más grande del mundo, al proyecto Argentina LNG, en sociedad con la italiana Eni. A través de un comunicado, la empresa difundió las palabras que el CEO emitió en una entrevista con radio Mitre.

Este megaproyecto posee una capacidad proyectada de 12 millones de toneladas por año (mtpa) de GNL. De este modo, se perfila para ser la mayor inversión extranjera en la historia del país. “Solamente el proyecto de 12 mtpa, implica 35.000 millones de dólares en cuatro años”, afirmó Marín para ejemplificar la magnitud de la iniciativa.

El proyecto se ubicará en Río Negro y se espera que g enere 200.000 millones de dólares en exportaciones a lo largo de 20 años, lo que se traduce en 10.000 millones de dólares anuales. En este sentido, el presidente de YPF destacó la robustez del proyecto gracias a la participación de sus socios.

Tanto Eni como ADNOC serán offtakers (compradores a largo plazo) del GNL que se produzca. “Son empresas muy grandes y solo queda un cuarto de la producción para venderle a otros países. Eso le da solidez al proyecto”, explicó Marín. Agregó que la estructura minimiza el riesgo y facilita la financiación de la planta.

Marín se mostró optimista respecto a la consecución del Project Finance al argumentar que “Argentina LNG es muy robusto y los cambios en la Argentina contribuyen a generar las condiciones para el financiamiento”.

Resultados prometedores

En otros temas, Marín calificó los resultados del tercer trimestre como “muy positivos”. A pesar de una caída en los ingresos de aproximadamente 650 millones de dólares debido a la baja de los precios internacionales, la compañía logró mantener el mismo nivel de resultados. Este logro se atribuyó a las eficiencias internas, la estrategia de salida de los campos maduros (plan Andes en Mendoza) y el trabajo de gestión.

Con el objetivo para 2031 de exportar 30.000 millones de dólares, Marín resumió su función en YPF como la de “generar valor y estar enfocados”. Su principal objetivo y –según sus palabras-, la mejor contribución que puede hacer la empresa al país, es lograr que dentro de 5 años Argentina exporte 30.000 millones de dólares.

Por último, el CEO habló del negocio de las tiendas FULL y expresó que es un reflejo de la calidad integral de YPF: “Si uno tiene baños limpios, calidad y café bueno, la gente sabe que somos eficientes”, subrayó Marín.