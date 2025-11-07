Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.100.000 a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los argentinos para invertir en los bancos y resguardar sus ahorros frente a la inflación. Su mayor ventaja es la previsibilidad: desde el momento en que se deposita el dinero, se sabe exactamente cuánto se cobrará al finalizar el período.
En las últimas semanas, sin embargo, las tasas de interés comenzaron a descender. Esto llevó a muchos ahorristas a revisar los rendimientos y comparar las ofertas de las distintas entidades financieras para determinar cuál ofrece la mejor rentabilidad al colocar $1.100.000 a 30 días.
Cuánto se gana hoy al invertir $1.100.000 a 30 días en un plazo fijo
Los bancos argentinos ajustaron a la baja las tasas de interés que pagan por los depósitos a plazo fijo. En promedio, la Tasa Nominal Anual (TNA) ronda el 33%, una cifra inferior al 44% que algunas entidades ofrecían a mediados de octubre.
Según los datos del Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco de la Nación Argentina (BNA), quien decide invertir $1.100.000 por 30 días obtiene diferentes resultados según el canal de contratación. En una sucursal, los intereses ganados ascienden a $26.671,23, con una TNA del 29,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%, alcanzando un total de $1.126.671,23. Si la operación se realiza de manera electrónica, los intereses aumentan a $29.835,62, con una TNA del 33,00% y una TEA del 38,49%, para un monto final de $1.129.835,62.
Cuánto rinde un plazo fijo en cada banco
Las tasas ofrecidas por los bancos argentinos varían según la entidad y el canal de inversión. Mientras algunas instituciones mantienen tasas más conservadoras, otras ofrecen rendimientos más competitivos para captar nuevos ahorristas. A continuación, el detalle de las principales opciones disponibles al invertir a 30 días:
Banco Santander Argentina S.A.: 27% ($24.750 de ganancia)
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 27% ($24.750 de ganancia)
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 24% ($22.000 de ganancia)
Banco BBVA Argentina S.A.: 27% ($24.750 de ganancia)
Banco Macro S.A.: 33% ($30.250 de ganancia)
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 29% ($26.583 de ganancia)
Banco Ciudad de Buenos Aires: 28% ($25.666 de ganancia)
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 32,25% ($29.250 de ganancia)
Banco BICA S.A.: 34% ($30.950 de ganancia)
Banco CMF S.A.: 34% ($30.950 de ganancia)
Banco Comafi S.A.: 32% ($29.333 de ganancia)
Banco de Corrientes S.A.: 33% ($30.250 de ganancia)
Banco de Formosa S.A.: 30% ($27.500 de ganancia)
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 34,5% ($31.625 de ganancia)
Banco del Chubut S.A.: 33% ($30.250 de ganancia)
Banco del Sol S.A.: 35% ($32.083 de ganancia)
Banco DINO S.A.: 32% ($29.333 de ganancia)
Banco Hipotecario S.A.: entre 31,5% y 35% ($28.875 – $32.083 de ganancia)
Banco Julio S.A.: 32% ($29.333 de ganancia)
Banco Mariva S.A.: 35% ($32.083 de ganancia)
Banco Masventas S.A.: 30% ($27.500 de ganancia)
Banco Meridian S.A.: 36% ($33.000 de ganancia)
Banco Provincia de Tierra del Fuego: entre 31% y 34% ($28.416 – $30.950 de ganancia)
Banco VOII S.A.: 36% ($33.000 de ganancia)
Bibank S.A.: 35% ($32.083 de ganancia)
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: entre 35% y 36% ($32.083 – $33.000 de ganancia)
REBA Compañía Financiera S.A.: 37% ($33.916 de ganancia)