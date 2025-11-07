Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.100.000 a 30 días

Las tasas de los plazos fijos bajaron y cambian los rendimientos. Mirá cuánto se gana hoy al invertir $1.100.000 a 30 días en los principales bancos del país.

Los bancos redujeron las tasas de interés y los rendimientos de los plazos fijos son menores que en octubre.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los argentinos para invertir en los bancos y resguardar sus ahorros frente a la inflación. Su mayor ventaja es la previsibilidad: desde el momento en que se deposita el dinero, se sabe exactamente cuánto se cobrará al finalizar el período.

En las últimas semanas, sin embargo, las tasas de interés comenzaron a descender. Esto llevó a muchos ahorristas a revisar los rendimientos y comparar las ofertas de las distintas entidades financieras para determinar cuál ofrece la mejor rentabilidad al colocar $1.100.000 a 30 días.

Plazo fijo.jpg Las entidades digitales lideran el ranking con rendimientos de hasta 37% anual. Freepik Cuánto se gana hoy al invertir $1.100.000 a 30 días en un plazo fijo Los bancos argentinos ajustaron a la baja las tasas de interés que pagan por los depósitos a plazo fijo. En promedio, la Tasa Nominal Anual (TNA) ronda el 33%, una cifra inferior al 44% que algunas entidades ofrecían a mediados de octubre.

Según los datos del Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco de la Nación Argentina (BNA), quien decide invertir $1.100.000 por 30 días obtiene diferentes resultados según el canal de contratación. En una sucursal, los intereses ganados ascienden a $26.671,23, con una TNA del 29,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%, alcanzando un total de $1.126.671,23. Si la operación se realiza de manera electrónica, los intereses aumentan a $29.835,62, con una TNA del 33,00% y una TEA del 38,49%, para un monto final de $1.129.835,62.

image Invertir online puede ofrecer mejores tasas que hacerlo en una sucursal. Cuánto rinde un plazo fijo en cada banco Las tasas ofrecidas por los bancos argentinos varían según la entidad y el canal de inversión. Mientras algunas instituciones mantienen tasas más conservadoras, otras ofrecen rendimientos más competitivos para captar nuevos ahorristas. A continuación, el detalle de las principales opciones disponibles al invertir a 30 días: