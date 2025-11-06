AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.485.893 en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llevará el monto total a $119.691 por menor. De ese valor, el organismo paga el 80% mensual y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.
A este ingreso se suma la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo. Con la actualización y la liberación del monto retenido, una familia con tres hijos (uno con discapacidad) podrá cobrar en total $1.485.893 durante el mes de noviembre.
Cuánto cobran los titulares de AUH en noviembre
Según los valores confirmados por ANSES, la AUH pasa a $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08%, aunque el organismo mantiene la retención del 20% mensual, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor.
El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:
1 hijo: $95.752,80
2 hijos: $191.505,60
3 hijos: $287.258,40
4 hijos: $383.011,20
5 hijos: $478.764,00
6 hijos: $574.516,80
La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social.
AUH, retención del 20% y Ayuda Escolar: cuánto se cobra en total
Con la presentación de la Libreta AUH 2024, los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido durante 2024 y al cobro de la Ayuda Escolar 2025, que se suma a la asignación mensual.
Los valores vigentes son los siguientes:
Por hijo sin discapacidad:
AUH noviembre: $119.691
Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863
Ayuda Escolar 2025: $85.000
Total: $370.554
Por hijo con discapacidad:
AUH noviembre: $119.691
Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094
Ayuda Escolar 2025: $85.000
Total: $744.785
En el caso de una familia con tres hijos, dos sin discapacidad y uno con discapacidad, la suma total asciende a $1.485.893. El cálculo surge de $370.554 × 2 por los hijos sin discapacidad ($741.108) más $744.785.
La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no realicen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensual de la asignación.