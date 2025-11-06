6 de noviembre de 2025 - 10:46

AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.485.893 en noviembre

ANSES actualizó los montos de noviembre e informó cuánto pueden cobrar las familias con hijos a cargo, según la presentación de la Libreta AUH.

La ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó cuánto se cobra en noviembre según cada grupo familiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llevará el monto total a $119.691 por menor. De ese valor, el organismo paga el 80% mensual y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.

A este ingreso se suma la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo. Con la actualización y la liberación del monto retenido, una familia con tres hijos (uno con discapacidad) podrá cobrar en total $1.485.893 durante el mes de noviembre.

Cuánto cobran los titulares de AUH en noviembre

Según los valores confirmados por ANSES, la AUH pasa a $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08%, aunque el organismo mantiene la retención del 20% mensual, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor.

El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

  • 1 hijo: $95.752,80

  • 2 hijos: $191.505,60

  • 3 hijos: $287.258,40

  • 4 hijos: $383.011,20

  • 5 hijos: $478.764,00

  • 6 hijos: $574.516,80

La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social.

AUH, retención del 20% y Ayuda Escolar: cuánto se cobra en total

Con la presentación de la Libreta AUH 2024, los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido durante 2024 y al cobro de la Ayuda Escolar 2025, que se suma a la asignación mensual.

Los valores vigentes son los siguientes:

  • Por hijo sin discapacidad:

    • AUH noviembre: $119.691

    • Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863

    • Ayuda Escolar 2025: $85.000

    • Total: $370.554

  • Por hijo con discapacidad:

    • AUH noviembre: $119.691

    • Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094

    • Ayuda Escolar 2025: $85.000

    • Total: $744.785

En el caso de una familia con tres hijos, dos sin discapacidad y uno con discapacidad, la suma total asciende a $1.485.893. El cálculo surge de $370.554 × 2 por los hijos sin discapacidad ($741.108) más $744.785.

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no realicen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensual de la asignación.

Calendario de pago de AUH en noviembre

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre
