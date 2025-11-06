AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.485.893 en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) , que llevará el monto total a $119.691 por menor . De ese valor, el organismo paga el 80% mensual y retiene el 20% restante , que se libera al presentar la Libreta AUH .

Aumento y cambio de calendario en ANSES: nuevas fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

A este ingreso se suma la Ayuda Escolar Anual , fijada en $85.000 por hijo . Con la actualización y la liberación del monto retenido, una familia con tres hijos (uno con discapacidad) podrá cobrar en total $1.485.893 durante el mes de noviembre.

Según los valores confirmados por ANSES , la AUH pasa a $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08% , aunque el organismo mantiene la retención del 20% mensual , por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor .

El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024 , trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES , con Clave de la Seguridad Social.

AUH, retención del 20% y Ayuda Escolar: cuánto se cobra en total

Con la presentación de la Libreta AUH 2024, los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido durante 2024 y al cobro de la Ayuda Escolar 2025, que se suma a la asignación mensual.

Los valores vigentes son los siguientes:

Por hijo sin discapacidad: AUH noviembre: $119.691 Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863 Ayuda Escolar 2025: $85.000 Total: $370.554



Por hijo con discapacidad: AUH noviembre: $119.691 Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094 Ayuda Escolar 2025: $85.000 Total: $744.785



En el caso de una familia con tres hijos, dos sin discapacidad y uno con discapacidad, la suma total asciende a $1.485.893. El cálculo surge de $370.554 × 2 por los hijos sin discapacidad ($741.108) más $744.785.

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no realicen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensual de la asignación.

Calendario de pago de AUH en noviembre