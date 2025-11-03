Aumento y cambio de calendario en ANSES: nuevas fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

La ANSES confirmó aumento del 2,1% y nuevo calendario de pagos en noviembre para jubilados, pensionados, AUH y SUAF por el feriado nacional.

Los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán con aumento y bono extra durante noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones como la AUH y el SUAF. El cambio se debe al decreto que establece dos feriados por el Día de la Soberanía Nacional, lo que obligó al organismo a reorganizar las fechas previstas.

Además, los beneficiarios percibirán un aumento del 2,1% en sus haberes, en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC, junto con un bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados. Con estas medidas, el Gobierno busca sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Pesos, billetes.jpg Aumento y nuevo calendario de pagos para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre La ANSES informó que los jubilados y pensionados verán reflejado en sus haberes de noviembre un incremento del 2,1%, acompañado de un bono adicional de $70.000. Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $403.150,65, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $336.520,52, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez a $303.205,46. En tanto, las madres de siete hijos cobrarán $403.150,65, y la jubilación máxima asciende a $2.241.788,48.

Respecto al nuevo calendario de pagos, la ANSES detalló las siguientes fechas para noviembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo