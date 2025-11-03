3 de noviembre de 2025 - 09:16

Aumento y cambio de calendario en ANSES: nuevas fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

La ANSES confirmó aumento del 2,1% y nuevo calendario de pagos en noviembre para jubilados, pensionados, AUH y SUAF por el feriado nacional.

Los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán con aumento y bono extra durante noviembre.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Además, los beneficiarios percibirán un aumento del 2,1% en sus haberes, en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC, junto con un bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados. Con estas medidas, el Gobierno busca sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Pesos, billetes.jpg

Aumento y nuevo calendario de pagos para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre

La ANSES informó que los jubilados y pensionados verán reflejado en sus haberes de noviembre un incremento del 2,1%, acompañado de un bono adicional de $70.000. Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $403.150,65, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $336.520,52, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez a $303.205,46. En tanto, las madres de siete hijos cobrarán $403.150,65, y la jubilación máxima asciende a $2.241.788,48.

Respecto al nuevo calendario de pagos, la ANSES detalló las siguientes fechas para noviembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Créditos jubilados ANSES.jpg

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Fechas y montos actualizados para AUH y SUAF en noviembre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también verán un aumento del 2,1% y deberán tener en cuenta las nuevas fechas de cobro.

Los montos actualizados quedan establecidos de la siguiente manera:

  • AUH: $119.690,95

  • AUH por hijo con discapacidad: $389.806,76

  • SUAF (primer tramo de ingresos): $59.862,25

  • SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94

AUH Anses.jpg
ANSES publicó el calendario de pagos para AUH correspondiente a junio 2025.

El nuevo calendario de pagos para asignaciones será el siguiente:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

