Confirmado el feriado bancario: qué operaciones no se pueden hacer este 6 de noviembre

El 6 de noviembre los bancos no atenderán al público por el Día del Bancario. Las operaciones presenciales estarán suspendidas en todo el país.

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante toda la jornada del jueves 6 de noviembre.

Este jueves 6 de noviembre se conmemora en todo el país el Día del Bancario, una fecha que celebra la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sistema financiero argentino. Por tratarse de una jornada reconocida en el convenio colectivo, el día se rige con las mismas condiciones que un feriado nacional.

Como consecuencia, todas las sucursales de bancos permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante toda la jornada. Esta medida alcanza a las entidades públicas y privadas, por lo que será necesario planificar las operaciones con anticipación ante la interrupción de los servicios presenciales.

Qué operaciones no se podrán realizar durante el feriado bancario Durante el feriado bancario del jueves 6 de noviembre, las entidades financieras suspenderán toda actividad presencial. No se podrán realizar:

Depósitos ni extracciones en ventanilla , ni trámites como la apertura o cierre de cuentas, solicitudes de préstamos o gestiones administrativas.

, ni trámites como la o gestiones administrativas. Tampoco se habilitarán las operaciones de compra o venta de divisas, acciones o bonos, ya que los mercados financieros locales también interrumpen su operatoria. Wanap, el banco digital que instalará cajeros en los aeropuertos Las operaciones presenciales y del mercado financiero se reanudarán el viernes 7. El convenio que regula la actividad bancaria establece que esta fecha tiene carácter de descanso obligatorio, por lo que todas las entidades deben cumplir con el cierre. Además, las cámaras compensadoras encargadas de la liquidación y compensación de transacciones suspenderán sus tareas, lo que provocará un corrimiento de los vencimientos del jueves 6 al viernes 7 de noviembre. De esta manera, cualquier operación programada para esa jornada se procesará recién al siguiente día hábil.

Qué servicios seguirán disponibles durante el Día del Bancario Aunque las sucursales estarán cerradas, los canales digitales de los bancos seguirán operativos para las operaciones básicas. Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad para extracciones, depósitos y consultas de saldo, mientras que el home banking y las aplicaciones móviles permitirán realizar transferencias, pagos de servicios e impuestos, así como revisar movimientos en cuentas.

De todas formas, las entidades advierten que las transferencias inmediatas y acreditaciones de cheques podrían demorarse hasta el viernes 7 de noviembre. Lo mismo ocurrirá con los pagos programados que coincidan con la fecha del feriado, ya que se acreditarán en el siguiente día hábil.