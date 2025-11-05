Industria automotriz: cayó la producción en octubre aunque acumula crecimiento en el 2025

La industria automotriz tuvo un retroceso en octubre: según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ), la producción cayó un 9,9% interanual , aunque en el acumulado de los primeros diez meses del año el sector aún muestra un leve crecimiento respecto de 2024.

Durante octubre se fabricaron 47.204 vehículos, apenas un 0,2% más que en septiembre, mientras que las exportaciones totalizaron 29.622 unidades. Esa cifra representó una mejora del 12,1% frente al mes anterior , pero una caída del 17,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En ventas mayoristas , el sector comercializó a la red de concesionarios 44.801 vehículos en octubre, 17,4% menos comparado con el desempeño de septiembre, y 2,7% por sobre los volúmenes de octubre del 2024.

En el acumulado enero-octubre , el sector continúa transitando por terreno positivo, con un total de 426.447 unidades producidas, lo que representa un alza de 2,8% por sobre el volumen del mismo período del 2024 .

El volumen acumulado de exportación en estos primeros 10 meses fue de 229.433 unidades, un 10,3% menos que en 2024.

“Analizando los datos de octubre con relación al mes anterior, tanto producción como exportaciones mostraron crecimiento, no así las ventas mayoristas. En el acumulado, exportación es la única variable que muestra una caída ya que aún enfrenta dificultades para incrementar los volúmenes y acceder a nuevos mercados”, explicó Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

En este contexto, el directivo reiteró que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros, debido al modelo exportador de la industria”.

Al respecto, destacó que, en términos generales, “hubo una reducción en la carga fiscal a nivel nacional, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan. Sin embargo, este esfuerzo debe ser compartido con provincias y municipios por eso la importancia de avanzar en una reforma fiscal que contribuya a mejorar la competitividad y fortalecer las exportaciones”.

De enero a octubre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 500.021 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 55,4% respecto de las 321.826 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.