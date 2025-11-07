La inflación de octubre en CABA fue del 2,2%: qué anticipan a nivel nacional

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 2,2% durante octubre, un nivel similar al de septiembre, según los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.100.000 a 30 días

Revelaron cuánto dinero se puede transferir sin tener problemas con ARCA en noviembre

Con este resultado, el índice de precios al consumidor (IPCBA) acumula una suba del 25,3% en los primeros diez meses del año , mientras que la variación interanual alcanza el 33,6%.

El informe oficial señala que el aumento del mes refleja el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los precios , aunque moderado por el freno de la actividad económica.

La variación mensual del 2,2% se explicó principalmente por cinco divisiones clave que concentraron el 64,8% del alza total del Nivel General :

De cuanto se espera que sea la inflación a nivel nacional de octubre.

Inflación y precios de alimentos en los supermercados

La división con mayor incidencia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , con un incremento del 2,0% , aportando 0,40 puntos porcentuales al total. El alza se explicó por los aumentos en alquileres (2,2%) y gastos comunes (2,1%).

En segundo lugar se ubicaron los alimentos y bebidas, que subieron 2,1% mensual. Dentro del rubro, las frutas escalaron 8,6%, seguidas por pan y cereales (2,7%) y carnes (1,7%).

Los gastos en salud se incrementaron 2,0%, debido principalmente a la actualización en cuotas de medicina prepaga (1,9%), mientras que el transporte subió 1,9% por el aumento en combustibles y lubricantes. La caída del 9,2% en los pasajes aéreos ayudó a atenuar el alza.

Por su parte, Restaurantes y hoteles registraron una suba del 2,1%, impulsada por el encarecimiento de las comidas fuera del hogar.

En el análisis de los agregados principales, los bienes subieron 2,2% y los servicios 2,1%.

Qué se espera a nivel nacional

Según distintas consultoras, proyectaron la inflación de octubre en torno al 2% mensual, con estimaciones que varían entre el 2% y el 3%.

Los datos de la INDEC sobre la inflación de octubre se darán a conocer el próximo miércoles 12 de noviembre a las 16 horas.