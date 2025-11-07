Decathlon reveló sus precios antes de su esperada apertura en Argentina: la comparación con otros países

La tienda francesa líder en venta de indumentaria y artículos deportivos Decathlon , regresa a la Argentina . Tras una fallida experiencia a inicios de los 2000, la multinacional vuelve al país de la mano del Grupo One.

Abre Decathlon en Argentina: el impresionante regalo que se llevan los primeros clientes

Se supo cuándo abre Decathlon en Argentina, pero hay una mala noticia para más tiendas

La inauguración de su primer local será mañana, sábado 8 de noviembre en el complejo Al Río, ubicado en Vicente López , uno de los polos comerciales más modernos del conurbano norte.

El nuevo espacio contará con un diseño moderno, sustentable y digitalizado , que replica el modelo de sus tiendas europeas. Ofrecerá una amplia gama de productos para más de 60 disciplinas deportivas , desde running, ciclismo y fútbol, hasta trekking, natación, yoga y deportes de raqueta.

Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma, Kipsta, entre otras.

Desde Decathlon confirmaron que los precios en Argentina seguirán la misma lógica que en Europa y el resto de los países de Latinoamérica, adaptados al tipo de cambio local.

Zapatillas deportivas para niños

Precio en Argentina: $39.900.

En Uruguay $990 pesos uruguayos (equivalente a $36.072 pesos argentinos).

Chile $13.300 pesos chilenos (equivalente a $20.503)

decathlon

Toalla microfibra talla L 80 x 130 cm

Precio en Argentina: $20.200.

En Uruguay 490 pesos uruguayos (equivalente a $ 17.852 pesos argentinos).

En Chile 15 mil pesos chilenos (equivalente a $21.124 pesos argentinos).

Mochila 5L Niños MH100

Precio en Argentina $18.900.

En Uruguay 450 pesos uruguayos (equivalente a $16.395 pesos argentinos).

En Chile 9000 pesos chilenos (igual a $13.874,75 pesos argentinos).

decathlon ropa

Mat de yoga

Precio en Argentina $68.100.

En Uruguay $1300 pesos uruguayos (equivalente a $47.366 argentinos).

En Chile 18 mil pesos chilenos (equivalente a $27.749).

También se podrán encontrar shorts para hombre a $47.400, trajes de surf por $78.400 y poleras de senderismo a $22900, junto a una amplia variedad de productos deportivos para todas las edades y preferencias.

Dos sucursales más confirmadas

La empresa anunció que, además de la apertura en Vicente López, se sumarán dos tiendas más en la Ciudad de Buenos Aires para el año 2026.

Los nuevos locales estarán ubicados en el Abasto Shopping y en Alto Palermo.

La sucursal del Abasto será la primera en abrir, en la primera parte de 2026, con una estructura de 2.700 metros cuadrados. Esta apertura implica una inversión estimada de US$5 millones y generará más de 60 puestos de trabajo directos.

Por otro lado, el local de Alto Palermo está programado para segundo sementre del próximo año. Contará con 1.400 metros cuadrados, una inversión de US$4 millones y ofrecerá 50 empleos directos.