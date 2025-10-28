Abre Decathlon en Argentina: el impresionante regalo que se llevan los primeros clientes

Decathlon , una de las mayores cadenas de artículos deportivos del mundo, abrirá el próximo 8 de noviembre su primer local en la Argentina y habr á interesantes promociones para los primeros clientes que lleguen al lugar.

Se supo cuándo abre Decathlon en Argentina, pero hay una mala noticia para más tiendas

La tienda funcionará en el complejo Al Río , en Vicente López (Buenos Aires), dentro del predio de Carrefour, y marcará el inicio de un plan de expansión regional a cargo del Grupo One , encabezado por Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia.

El nuevo espacio ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados y ofrecerá el mismo surtido de productos y marcas que la compañía comercializa a nivel internacional, incluidas sus líneas propias Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta.

Según informó la empresa, los primeros 300 clientes que ingresen el día de la inauguración recibirán gift cards de entre 40.000 y 400.000 pesos, válidas por única vez.

Decathlon regalará gift cards de $400.000 para los primeros clientes que asisten a la apertura en Vicente López

Durante toda la jornada se realizarán actividades participativas, sorteos, espectáculos musicales y exhibiciones deportivas, junto con estaciones de juegos interactivos donde los visitantes podrán llevarse camisetas personalizadas y artículos promocionales.

La propuesta también incluye espacios familiares con demostraciones de freestyle futbolístico, presentaciones de rollers y malabares, y estaciones con tattoos temporales. Antes de la apertura, Decathlon instaló una “Estación Deportiva” en el área de estacionamiento del predio, donde los asistentes pueden participar de prácticas de calistenia, fútbol, básquet, ping pong y golf, con premios y gift cards para los ganadores.

Esta instalación funcionará hasta el 9 de noviembre en dos turnos diarios y suma una actividad especial: un “cubo interactivo” con pelotas en su interior, cuyo contenido deben adivinar los participantes para acceder a sorteos de premios de 100.000 pesos.

Decathlon online en Argentina desde el 8 de noviembre

Si no podés ir a Buenos Aires, la web de Decathlon quedará habilitada el mismo 8 de noviembre con envíos a todo el país.

La inversión de Decathlon para su arribo a Argentina y los locales que se vienen en 2026

La llegada de Decathlon forma parte de una inversión estimada en más de 100 millones de dólares y de un proyecto que prevé la apertura de al menos 20 sucursales en los próximos cinco años. La expansión generará unos 750 empleos directos en todo el país.

La segunda fase del plan contempla el desembarco en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo semestre de 2026, con aperturas ya confirmadas en Abasto Shopping y Alto Palermo (grupo IRSA). El cronograma estará sujeto a la evolución de la demanda y la consolidación del modelo de negocio en el mercado local. No hay noticias por ahora de otras ciudades del país, aunque se estima que Córdoba, Rosario y Mar del Plata estén entre las primeras opciones.